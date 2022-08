Apple aggiunge otto Mac nella lista dei prodotti vintage

Come previsto, Apple ha da poco aggiornato l’elenco dei prodotti vintage aggiungendo altri otto modelli di Mac tra MacBook, MacBook Air, MacBook Pro e iMac rilasciati nel 2015 e nel 2016.

In particolare sono stati classificati come vintage i primi modelli di MacBook Pro con Touch Bar: Apple introdusse questa componente nell’ottobre 2016 come parte di una riprogettazione del computer portatile professionale, ma non ha riscosso il successo sperato, tanto che oggi i modelli MacBook Pro di fascia alta non ce l’hanno più, mentre permane sul nuovo MacBook Pro da 13 pollici con il chip Apple Silicon M2.

Di seguito l’elenco dei Mac diventati vintage a fine luglio:

MacBook (12 pollici, inizio 2016)

MacBook Air (13 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, due porte Thunderbolt)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, quattro porte Thunderbolt)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

iMac (21,5 pollici, fine 2015)

iMac (27 pollici, Retina 5K, fine 2015)

Anche gli iPad Pro da 9,7 pollici rilasciati nel 2016 sono diventati vintage. Nel momento in cui scriviamo Apple ha aggiornato la pagina del sito web statunitense: la sua corrispettiva italiana infatti è ferma al 19 luglio, ovvero l’ultima volta che è stata aggiornata per aggiungere in lista la prima Apple TV HD.

Ricordiamo che un prodotto per Apple diventa vintage dopo che sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima distribuzione del prodotto. Da quel momento i negozi Apple e i rivenditori autorizzati possono offrire riparazioni per altri due anni, a patto che siano disponibili le parti di ricambio necessarie.

I prodotti che Apple considera obsoleti sono invece quelli per i quali è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Quest’anno ad esempio sono finiti in questa lista i MacBook Air 11″ e 13″, gli iPhone 6 Plus e il primo iPad con presa Lightning.

Va detto che la distinzione tra una categoria e l’altra ha senso solo in California e Turchia: in Europa e nel resto del mondo la distinzione infatti è solo virtuale perché i prodotti di oltre cinque anni, quelli vintage come gli obsoleti, non hanno più assistenza per l’hardware.

Ad ogni modo, con la prima Apple TV HD divenuta vintage poche settimane fa e l’odierna aggiunta in lista dei primi iPad Pro, le previsioni di giugno sono completamente confermate.