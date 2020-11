Logitech Z407 migliora l’audio di smartphone, tablet e computer

Logitech annuncia un nuovo sistema di altoparlanti Bluetooth con subwoofer dotato di cavità down-firing e unità di controllo wireless. L’azienda lo ha chiamato Logitech Z407 e lo pubblicizza spiegando che offre «Un suono immersivo, limpido e con bassi profondi». Per riuscire in questo obiettivo è stato dotato di un sistema di altoparlanti 2.1 con una potenza di picco di 80 Watt e un RMS di 40 Watt, capaci di offrire alti nitidi, medi potenti e bassi profondi, caratteristiche queste che ben si sposano con la visione di un film, con l’ascolto della musica o quello dei suoni dei videogiochi.

La vera comodità per chi sceglie questo sistema sta soprattutto nel quadrante di controllo wireless incluso in dotazione. Con una portata wireless di 30 metri, questo piccolo e pratico accessorio consente di regolare il suono direttamente da desktop oppure dall’altro lato della stanza. Basta un clic per far partire, mettere in pausa, saltare o mandare indietro le canzoni, mettere muto (se connesso a ingresso da 3,5 mm), controllare il volume e abilitare la modalità bassi.

Gli altoparlanti satellite di Logitech Z407, caratterizzati da una forma ovale, sono disponibili nella colorazione grigio grafite e sono pensati per essere degli altoparlanti “multi-position”, possono cioè essere posizionati in verticale o in orizzontale, potendo così stare facilmente anche sotto a un monitor come soluzione salva spazio.

Sono inoltre compatibili con Bluetooth 5.0, USB e ingresso ausiliario da 3,5 mm, perciò si possono usare per guardare film, scaricare musica e giocare ai videogiochi non solo dal computer, ma anche con smartphone e tablet. La comodità sta soprattutto nel fatto che è sufficiente schiacciare il pulsante di selezione della sorgente nella parte inferiore della manopola per scegliere tra le connessioni cablate 3,5 mm e micro-USB, oppure premere il pulsante del Bluetooth per passare al relativo sistema di connessione senza fili.

Logitech Z407 è in vendita da fine novembre al prezzo di 89,99 euro. Si può comprare anche su Amazon.