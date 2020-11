Canon Pixma TS7450 è la stampante versatile per lavoro e divertimento

Canon annuncia PIXMA serie TS7450, una stampante versatile pensata il lavoro e il divertimento. Una A4 3-in-1 per la casa, di fascia media, con due cartucce di inchiostro, disponibili anche in versione XL e alimentatore automatico di documenti (ADF), ideale per il lavoro o l’uso creativo. Dotata di funzioni come la barra di stato a LED, questa stampante punta comunque a un rapporto qualità prezzo di prim’ordine, non rinunciando a facilità di utilizzo e qualità di stampa.

La stampante è dotata di connettività Wi-Fi e PIXMA Cloud Link integrata, grazie alla quale gli utenti potranno collegarsi facilmente a una serie di dispositivi, come smartphone o tablet, e interfacciarsi con piattaforme terze, come Google Drive, Dropbox o Google Classroom per un flusso di lavoro ottimizzato.

Canon PIXMA serie TS7450 consente di acquisire o copiare fino a 35 pagine al minuto senza alcun intervento manuale, mentre la doppia alimentazione permette di caricare contemporaneamente carta di diversi tipi e formati in modo completamente automatico, durante la stampa e la scansione. Questa funzione è utile per coloro che lavorano da casa e hanno la necessità di produrre contemporaneamente documenti di diverso tipo, come per gli insegnanti che devono preparare i programmi delle lezioni e il materiale da usare in classe.

Questo dispositivo intelligente è anche in grado di rilevare automaticamente il formato carta e modificare di conseguenza le proprie funzionalità, attivando all’occorrenza la stampa automatica fronte-retro. Canon PIXMA serie TS7450 è anche compatibile con Canon Creative Park, una piattaforma online gratuita contenente migliaia di modelli creativi in 3D, dunque adatta per l’uso per l’intera famiglia, per ispirazione e di divertimento.

La stampante è compatibile con una serie di app e di dispositivi, consentendo così agli utenti di stampare da Mac, iOS o Android, collegarsi ai servizi cloud e scoprire nuove forme di ispirazione artistica. Grazie a PIXMA Cloud Link, disponibile tramite l’app Canon Print, gli utenti di Canon PIXMA serie TS7450 possono accedere e stampare i documenti direttamente da servizi di terzi come Google Drive, Evernote, Dropbox e il nuovo Google Classroom, ideale per lavorare da remoto e organizzare tutti i documenti importanti.

Canon PIXMA TS7450 e Canon PIXMA TS7451, rispettivamente nera e bianca, saranno in vendita da novembre 2020 al prezzo suggerito al pubblico di 89 euro. Trovate le stampanti Canon direttamente da questa pagina di Amazon.