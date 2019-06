Look&Book di easyJet, adesso basta una foto Instagram per prenotare un viaggio

La compagnia aerea easyJet lancia in Italia la nuova funzione Look&Book all’interno della propria app, già disponibile da tempo gratis in App Store. La caratteristica permette agli utenti di prenotare un volo usando le foto su Instagram.

Davvero originale e interessante l’idea lanciata da easyJet, compagnia aerea leader in Europa, che ha reso disponibile in Italia l’innovativa funzione Look&Book all’interno della sua applicazione mobile che consente di prenotare istantaneamente un volo utilizzando soltanto una foto.

La tecnologia, disponibile inizialmente per i clienti iOS, permette a chi naviga su Instagram di catturare con uno screenshot le fotografie più belle e suggestive e condividerle o caricarle sull’app easyJet per prenotare un volo.

Look&Book utilizza tecniche di riconoscimento delle immagini, riuscendo così a identificare la posizione dell’utente, abbinandola a una delle oltre 1.000 destinazioni offerte da easyJet in tutta Europa. In questo modo, non solo la nuova funzione riconoscerà la destinazione, ma suggerirà anche l’aeroporto più vicino per raggiungerla, compilando automaticamente il modulo di prenotazione con tutti i dettagli.

Si tratta di una vera novità, considerano che la nuova tecnologia di riconoscimento delle immagini finora non era mai stata utilizzata in questo modo. Finalmente, allora, anche i passeggeri easyJet in Italia avranno a disposizione un’ulteriore modalità rapida, divertente e anche pratica, per prenotare un viaggio ispirato dalle foto su Instagram.

L’app easyjet è disponibile gratis in App Store per iPhone e si scarica direttamente a questo indirizzo.