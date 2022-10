LS-MIN, mini drone 4K in super-sconto a 16,53 euro

Volete mettervi in tasca un drone da tirare fuori all’occorrenza per foto e video da angolazioni speciali? Al momento LS-MIN è tra quelli più convenienti visto che è scontato del 61%.

Monta una videocamera con angolo di 120° e risoluzione 4K e può scattare foto anche in HDR senza difficoltà: è infatti possibile aprire il palmo della mano per chiedere al drone di scattare una foto o fare il segno di vittoria con due dita per avviare la riproduzione video. In più, col blocco per l’altitudine, è sufficiente farlo volare all’altezza desiderata e resterà lì stabile in volo senza dover fare altro.

Si può controllare col joypad incluso in confezione (va alimentato con tre batterie ministilo AAA) oppure direttamente con lo smartphone, del quale sfrutta giroscopio e accelerometro per il controllo tramite la semplice inclinazione del telefono. Quest’ultimo funge anche da schermo per controllare in tempo reale quel che inquadra il drone, e non solo.

E’ infatti possibile disegnare un percorso da fargli seguire in volo e si controlla molto facilmente grazie ai pulsanti che permettono di fargli spiccare il volo o ritrovare la strada e tornare al controller in un click. Per chi vuole solo divertirsi, c’è anche il pulsante per effettuare una rotazione a 360 gradi in aria e la possibilità di seguire il volo tramite VR.

La batteria è da 650 mAh, può essere rimossa e sostituita subito con un’altra già carica, e promette fino a 13 minuti di autonomia, poi va ricaricata e servono 40 minuti per riportarla al 100%.

Chi intende acquistare il mini drone LS-MIN, al momento come dicevamo lo trova in sconto: invece di 43,15 euro si compra per 16,53 euro. E’ possibile scegliere tra due varianti di colore, nero oppure grigio, e in confezione c’è anche una custodia semi-rigida (misura 22 x 12 x 6 centimetri) che consente di trasportarlo in tutta sicurezza.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.