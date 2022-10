Il nuovo grattacielo di DJI a Shenzen

Due torri che sembrano uscite da un film di fantascienza. Due lame di acciaio e vetro che toccano il cielo. La Sky City di domani, che aggiunge un tassello ancora più spettacolare a un’area di Shenzen già avveniristica: il distretto di Nanshan, dove le torri e i palazzi del futuro abbondano.

È il nuovo quartier generale del colosso cinese DJI, conosciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti dedicati al mondo audio-video e ai droni. L’azienda ha commissionato allo studio Foster + Parners di realizzare due torri gemelle di 44 e 40 piani, collegate tra loro da un ponte aereo sospeso, come “cuore dell’innovazione” per l’azienda e per creare una “comunità creativa nel cielo”.

«Abbiamo lavorato – ha detto Grant Brooker, Senior Executive Partner di Foster + Partners – a stretto contatto con DJI, pionieri mondiali della tecnologia innovativa dei droni, per progettare un luogo di lavoro espressivo ed emblematico del loro ethos creativo. L’edificio ha una struttura unica, con spazi di lavoro sospesi che fluttuano in alto rispetto al terreno, creando una serie di studi privi di colonne che consentono ai team di progettazione di sviluppare, testare e mostrare la loro straordinaria gamma di prodotti”.

La coppia di edifici è innovativa sia per le tecniche di progettazione che per gli obiettivi stabiliti dal committente.

“Ci sono voluti sei anni – ha detto Frank Wang, fondatore e CEO di DJI – per costruire la nuova sede centrale di DJI, che è il risultato della saggezza e della determinazione di DJI e dei nostri preziosi partner. Consideriamo Sky City come un prodotto diverso da tutti quelli che abbiamo mai realizzato: la nostra vera casa. All’inizio di una nuova era per DJI, prestiamo grande attenzione alla crescita e al benessere di ogni dipendente. Questo inizia con un ambiente di lavoro pratico e piacevole. Spero che Sky City ispiri tutti noi a lavorare insieme e a scalare nuove vette di progresso, saggezza e possibilità per sviluppare soluzioni a beneficio della società”.

Un laboratorio tra le nuvole

Nelle due torri, gli uffici e gli spazi per la ricerca sono disposti in volumi fluttuanti, sostenuti a sbalzo dai nuclei centrali da grandi megatravi e da aste di sospensione circolari in acciaio profilato. L’innovativa struttura, che per la prima volta utilizza una struttura asimmetrica in acciaio sospeso in un grattacielo di queste dimensioni, riduce la necessità di colonne, creando così spazi per uffici e ricerca imponenti e ininterrotti. Inoltre, consente di realizzare laboratori di test di volo per droni a quadrupla altezza, un’esclusiva di DJI. Questi laboratori si esprimono all’esterno attraverso le uniche capriate a V che conferiscono alle torri la loro identità distintiva, sullo sfondo dello skyline della città.

Secondo Lord Foster, fondatore e presidente esecutivo di Foster + Partners “La tecnologia dei droni ha cambiato il modo in cui viviamo il mondo che ci circonda, spingendo al contempo i confini delle possibilità aeree. Ho avuto modo di utilizzare i prodotti di DJI fin dall’inizio, quindi siamo lieti di aver collaborato con DJI nella creazione della loro nuova sede a Shenzhen, che sarà il principale centro di ricerca e innovazione dell’azienda”.

Com’è fatto

Le funzioni dell’edificio comprendono uffici, laboratori di ricerca, area di volo di prova, formazione del personale e strutture pubbliche. A 105 metri di altezza le torri sono collegate da uno sky-bridge sospeso lungo 90 metri, un elemento leggero che crea un’elegante connessione tra i due volumi. In cima ai volumi galleggianti, gli skygarden, offrono spazi esterni privati per il personale.

Al livello del suolo, i volumi rialzati richiamano il verde circostante alla base degli edifici attraverso un giardino in pendenza aperto a tutti. Al piano terra si trovano anche strutture pubbliche, come un centro sanitario comunitario. In questo modo, il piano terra è progettato per essere aperto e invitante: un gesto di apertura da parte di DJI nei confronti dell’ambiente urbano e del suo contributo alla comunità locale.

Impatto ambientale

L’innovativa struttura cerca di ridefinire il design degli edifici a più piani nella regione di Shenzen, creando un nuovo punto di riferimento che celebra il ruolo di Shenzhen come città del design dell’Unesco.

Il design della pianta massimizza la luce diurna e la vista, migliorando i livelli di comfort e riducendo il consumo energetico. L’innovativo sistema di ascensori Twin riduce il numero di pozzi necessari e aumenta la superficie utile degli uffici.

Il suo sistema di controllo intelligente consente inoltre di ridurre il consumo energetico nei periodi di minor traffico. L’acqua piovana, infine, viene raccolta e immagazzinata per essere riutilizzata, mentre le acque reflue vengono riciclate per l’irrigazione. Le aree paesaggistiche assorbono le precipitazioni e fungono da cuscinetto durante la stagione dei monsoni.

L’innovazione che viene dagli Apple Store

Lo studio di architettura Foster + Partners ha una lunga storia di collaborazione con Apple per la progettazione dei suoi Apple Store, come quello della Quinta Strada a New York City e vari altri, e ovviamente per la creazione del quartier generale dell’azienda, l’Apple Park.

Steve Jobs e poi Tim Cook hanno infatti scelto lo studio di architettura britannico per definire i caratteri dell’architettura che contraddistingue la visione estetica del mondo di Apple. Il progetto dell’Apple Park è quello che ha suggellato il sodalizio, che si deve anche in buona parte grazie al clima creato dallo studio di architettura con Jony Ive, che ha gestito sia lo sviluppo dei lavori che buona parte dell’estetica.

Non sempre è andato tutto liscio: se lavori come quelli di Piazza Liberty a Milano oppure gli store nel Far East sono diventati iconici, invece quelli Stoccolma e Melbourne sono stati bocciati all’inizio perché i progetti degli architetti inglesi sono stati ritenuti troppo aggressivi rispetto alla ridefinizione degli spazi pubblici e dei confini tra pubblico e privato.