Primo trailer di The Super Mario Bros. Movie, in uscita nel 2023

Illumination (nota per, un nome su tutti, “Cattivissimo me”) e Nintendo hanno presentato il primo trailer di The Super Mario Bros. Movie, il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros., durante la presentazione Nintendo Direct che è stata trasmessa in streaming il 7 ottobre.

“Mario e Luigi di Nintendo sono i personaggi più iconici e amati nell’universo del gaming”, ha riferito Chris Meledandri, “ed è stato un onore collaborare con Miyamoto-san negli ultimi anni per portare questa storia in un film in modo tale da rimanere fedele alle sue radici”.

“Che tipo di film dovrebbe essere Super Mario Bros.?”, spiega Shigeru Miyamoto, Direttore rappresentativo, Socio di Nintendo. “Abbiamo collaborato per molto tempo con Chris di Illumination riflettendo su questa domanda e ora siamo in grado di consentire a tutti di dare una sbirciata al film. Non con la storia in sé e per sé, ma attraverso l’aspetto dei personaggi, le loro emozioni e gesti vari abbiamo creato un mondo di Super Mario utilizzando il linguaggio dei film.

Godetevi l’esperienza unica del Regno dei funghi spiegata sull’ampio schermo. Inoltre non perdetevi i personaggi, e memorie dai giochi Nintendo, disseminati in piccole parti dello schermo durante tutto il film, che uscirà presto; siamo nella fase di messa a punto completando tutti i dettagli, proprio come facciamo con un gioco Nintendo. È un film che piacerà agli spettatori di qualunque età e chiedo a tutti di tifare per Mario nelle sale cinematografiche”.

Il film animato Super Mario Bros., prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, sarà finanziato congiuntamente da Universal Pictures e Nintendo e distribuito e in tutto il mondo da Universal Pictures.

Nel film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che hanno collaborato in Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) da una sceneggiatura di Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru di Illumination), compaiono Chris Pratt nella parte di Mario e Anya Taylor-Joy in quella della Principessa Peach; Charlie Day è Luigi, Jack Black interpreta Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

