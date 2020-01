LucidPix porta le foto 3D ad effetto gratis su iPhone e Android

Che abbiate un iPhone o uno smartphone Android, da oggi sappiate che è possibile scattare normali fotografie e trasformarle in foto 3D grazie alla nuova app LucidPix. Invece che richiedere un accessorio speciale o due videocamere posteriori, LucidPix utilizza l’intelligenza artificiale per eseguire il rendering di foto 3D, restituendo un risultato particolarmente originale: la foto si muoverà a seconda di come si inclina lo smartphone, restituendo un effetto tridimensionale.

LucidPix acquisisce foto 3D con la normale fotocamera dello smartphone, compatibile a partire da iPhone 6s, e con numerosissimi terminali Android, senza che sia dunque necessario possedere uno smartphone top di gamma. Oltre ad acquisire dalla fotocamera, l’app può anche trasformare foto 2D esistenti, memorizzate sul proprio smartphone, in immagini 3D. Non solo: come la maggior parte delle app di questo tipo, anche con LucidPix l’utente può aggiungere cornici di diverso stile alle proprie foto 3D e anche includere effetti speciali e filtri.



Una volta ultimate, il risultato potrà essere condiviso all’interno della community dell’app, come in una sorta di Instagram, o su altre piattaforme e social. Lucid, la società dietro lo sviluppo di quest’app, ha mostrato la sua magia di imaging al CES 2020 svoltosi nei primi giorni di gennaio a Las Vegas: in questa sezione trovate tutti gli articoli di macitynet sulle principali novità hi-tech mostrate durante l’evento.

LucidPix è disponibile sia su iOS, che su Android. L’app è gratuita con un watermark incluso in tutte le foto, che può essere rimosso con solo 1,09 euro. Clicca qui per scaricarla gratis da App Store per iPhone e iPad, mentre a questo indirizzo per ottenerla su Android.

