Mozilla ha messo al bando 200 estensioni Firefox

Nelle ultime due settimane Mozilla ha messo al bando 197 add-on, le estensioni per Firefox, software creati per aggiungere funzioni e comandi al browser, “beccati” a eseguire operazioni malevole, rubare dati degli utenti e sfruttare tecniche di offuscamento per nascondere le reali attività.

Le estensioni per Firefox sono state messe al bando e rimosse dal Mozilla Add-on (AMO), portale ufficiale dal quale è possibile scaricare estensioni e temi per Firefox. Tutto ciò che si trova all’interno di questo portale è verificato da Mozilla, e nella maggior parte dei casi dovrebbe essere affidabile e sicuro , anche se non sempre i controlli riescono a scongiurare con sicurezza possibili elementi dannosi.

La maggioparte dei componenti messi al bando riguarda 129 add-on sviluppati da 2Ring, fornitore di software B2B. Il ban è stato applicato perché sono stati individuati downloading e l’esecuzione di codice da remoto. Secondo le regole per le componenti aggiuntive di Mozilla, gli add-on non possono richiedere il caricamento dinamico di codice e nemmeno eseguire codice da server remoti.

Messe al bando per motivi simili sono state applicate per sei add-on sviluppati da y Tamo Junto Caixa e tre add-on ritenuti falsamente presentati come prodotti premium (dettagli su questi tre non sono stati rivelati). Come accennato, non sono mancati i ban per prodotti che raccoglievano dati sugli utenti; lo staff di Mozilla ha bandito add-on quali: WeatherPool e Your Social, Pdfviewer, RoliTrade e Rolimons Plus. Altre 30 estensioni Firefox sono state messe al bando per comportamenti malevoli di vario tipo. Mozilla ha indicato l’ID degli add-on consentendo agli sviluppatori di appellarsi rimuovendo il codice malevolo.

