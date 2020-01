Tim Cook dà l’addio a Kobe Bryant su Twitter

Kobe Bryant è scomparso domenica 26 gennaio a causa di un incidente in elicottero, la super star del basket viene oggi ricordato da tutto il web: tanti, tantissimi, davvero infiniti i messaggi inviati sul web per ricordare la star dell’NBA, tra questi anche il Tweet di Tim Cook.

La leggenda dei Lakers era partito alle 9:06 dall’aeroporto John Wayne di Orange County: dopo circa 40 minuti dal decollo, l’elicottero sul quale viaggiava con la figlia si è schiantato nella zona di Calabasas, a ovest di Los Angeles, dopo aver sorvolato la città. La velocità dell’impatto è stata fatale, circa 300 km/h, mentre il motivo dell’incidente sarebbe da attribuirsi alla poca visibilità, per via della fittissima nebbia.

Tanti i messaggi di cordoglio inviati sul web, non solo dai fan, dagli amici e dai conoscenti, ma anche da numerose celebrità. Tra queste anche il CEO di Apple, Tim Cook, che così ricorda la stella dell’NBA:

Devastato e con il cuore spezzato per la scomparsa di Kobe Bryant. Ho ammirato da lontano le sue abilità atletiche e la sua umanità da vicino. I nostri pensieri e preghiere sono per la sua famiglia, gli amici e i fan. Riposa in pace.

Non mancano diversi messaggi arrivati anche dal mondo del calcio italiano, come il Tweet postato dalla società Inter FC, nonché i numerosi messaggi da parte di alcuni calciatori della Juventus, come Ronaldo, Buffon, o ex bandiere della società sportiva Roma, come Totti.

Potete leggere il messaggio di Tim Cook direttamente a questo indirizzo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Tim Cook sono disponibili da questa pagina.