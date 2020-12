Come promesso, LuminarAI è finalmente disponibile all’acquisto. A partire da oggi, 15 dicembre, ore 15:00 in italiana si può acquistare e scaricare il nuovo programma di fotoritocco digitale che si fonde con le tecnologie di intelligenza artificiale per automatizzare tutte quelle operazioni più lunghe e noiose che sui software di fotoritocco tradizionali generalmente si fanno manualmente.

Molti dei processi di editing vengono di fatto automatizzati senza pur tuttavia eliminare il tocco speciale che solo l’utente è in grado di fornire. Offre insomma un’alternativa al solito approccio presentato dai programmi concorrenti, di cui il punto forte è la facilità di utilizzo.

«Nella mia esperienza lavorativa, solo il 30% del nostro tempo viene effettivamente speso nella creazione» spiega Alex Tsepko, CEO di Skylum «La nostra tecnologia è incentrata sull’uomo: LuminarAI utilizza l’intelligenza artificiale per capovolgere queste metriche. Lo abbiamo creato in modo che le persone possano concentrarsi sui risultati e sulle foto e non preoccuparsi troppo del processo di modifica».

Un nuovo sistema di Modelli scansiona automaticamente ogni foto scovando i soggetti e le aree problematiche, quindi consiglia i Modelli che mettono alla prova la creatività di un artista, aiutandolo anche a svolgere le attività più comuni. Gli artisti possono quindi scegliere di utilizzare un Modello, modificarlo dandogli un aspetto personalizzato o saltare del tutto il processo del Modello e modificare manualmente.

Durante tutto il processo di modifica, LuminarAI sa, in maniera intelligente, dove applicare ogni effetto. L’assistente AI integrato in Modelli vede le relazioni tra tutti gli elementi in una foto, grazie alla mappatura della profondità 3D. I Modelli sono stati progettati con l’aiuto di fotografi e editor fotografici preparati, per ottenere modifiche e miglioramenti specifici ai singoli componenti di un’immagine. In meno di due minuti, i creatori possono passare da un’immagine non elaborata a 10 o più punti di partenza con un rendering ricco da cui iniziare.

Tutti gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono stati ampiamente studiati e sviluppati da Skylum. L’azienda ha inoltre lavorato a stretto contatto con diversi fotografi professionisti per assicurarsi che il prodotto soddisfi le esigenze di tutti. «I nuovi strumenti presenti in LuminarAI mi consentono di aggiungere più atmosfera in un paio di clic» dice il fotografo di paesaggi Albert Dros «Strumenti come Supercontrast mi consentono di controllare il contrasto nelle mie immagini, mentre con gli strumenti colore posso regolare facilmente e rapidamente i colori».

LuminarAI offre qualcosa per tutti. Strumenti di ritratto come BodyAI permettono di plasmare il corpo di un soggetto, aumentando o riducendo il volume in modo realistico, mentre con IrisAI si può cambiare il colore di un’iride o aggiungere una luce scintillante. FaceAI e SkinAI mettono invece l’accento sulla messa a punto dei dettagli del viso di un soggetto, offrendo anche la possibilità di ridurre le macchie e la lucentezza.

Poi c’è SkyAI, che riconosce automaticamente il cielo in un’immagine e offre varie modifiche sostitutive in un click, mentre con AtmosphereAI si possono aggiungere effetti realistici come nebbia e foschia, riconoscendo automaticamente altri elementi all’immagine. Forse quello più utilizzato potrebbe essere lo strumento AccentAI di LuminarAI, che semplicemente migliora in modo intelligente le fotografie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tra gli altri più apprezzati c’è anche CompositionAI, che aiuta ad ottenere il taglio perfetto per le immagini, suggerendo l’inquadratura migliore in base alle regole d’oro della composizione fotografica, come la regola dei terzi.

LuminarAI è disponibile sia come applicazione separata, come plug-in per Lightroom Classic e Photoshop, sia come estensione per Apple Photos. Come dicevamo è disponibile a partire dalle 15:00 italiane di oggi, 15 dicembre 2020. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.