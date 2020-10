LuminarAI per Mac e PC, modelli adattivi per il fotoritocco delle persone

​Con gli editor di foto tradizionali, creare la foto perfetta è un processo che richiede tempo e lo spostamento di decine di cursori. Molti cercano di utilizzare i preset per accelerare queste procedure, ma ci sono limitazioni significative. I preset tendono a funzionare solo su immagini che sono praticamente identiche all’originale. Per cambiare questo processo noioso e frustrante, serve l’Intelligenza Artificiale.

Alcuni creativi mostrano scetticismo con riguardo alla sua efficacia e ai suoi limiti: le loro paure sono incentrate su perdita di controllo e omogeneizzazione della produzione creativa. Non è necessariamente così, se l’IA è adeguatamente addestrata. Ne è un esempio LuminarAI, evoluzione di un software di cui abbiamo parlato molte volte tra le nostre pagine.

«Grazie alle nostre tecnologie di segmentazione e mappatura della profondità 3D, ora siamo in grado di riconoscere i contenuti di una foto, di consigliare modifiche e, quindi, di consentire ai creativi di perfezionare ogni aspetto di tale consiglio» ha spiegato Alex Tsepko, CEO di Skylum, l’azienda sviluppatrice della suddetta applicazione «Così, i creativi mantengono il proprio stile nell’editing, senza dover ricorrere a noiosi lavori manuali. Risultati professionali, ma in una frazione del tempo».

In pratica l’intelligenza artificiale viene applicata dal momento in cui viene aperta una fotografia per la sua modifica. Vengono cioè identificati i contenuti di una foto, analizzati i problemi e calcolata la profondità di una foto. Dopo un’analisi del soggetto e dei problemi, LuminarA​I offre suggerimenti di editing. Questi miglioramenti sono disponibili in flussi di lavoro completi, attraverso un approccio chiamato Modelli, nonché in suggerimenti negli strumenti di intelligenza artificiale. Invece di tirare a indovinare alla cieca e cliccare su un elenco di preset, in pratica l’utente sceglie da un elenco personalizzato in base alle esigenze della propria immagine.

Con i modelli, gli editori principianti possono scegliere di lasciarsi ispirare dai consigli su come modificare le proprie fotografie. Allo stesso tempo, quelli esperti possono invece scegliere di avere un maggiore controllo, applicando selettivamente i tool con IA mentre modificano le loro immagini, il tutto senza dover ricorrere a selezioni e maschere. Possono quindi creare i propri Modelli e risparmiare fino al 90% del tempo dedicato all’editing.

LuminarAI si compra sul sito ufficiale al prezzo promozionale di 74 euro per la singola licenza.