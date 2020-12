LG lancerà due smartphone con schermo arrotolabile nel 2021

L’era degli smartphone pieghevoli è già iniziata, anche se al momento si tratta di pochi esponenti, che non hanno certamente ottenuto adozione capillare: il 2021 potrebbe, però, riservare delle piacevoli sorprese. Dall’idea di smartphone pieghevoli, potrebbe presto passarsi a quella di smartphone con schermo arrotolabile. Secondo le anticipazioni LG sta pianificando di introdurre non uno, bensì due dispositivi con schermo arrotolabile scorrevole. Potrebbe addirittura arrivare nel primo semestre 2021.

Se così fosse, LG batterebbe sul tempo persino Oppo. Addirittura, si avrebbero già i nomi provvisori per entrambi i dispositivi: LG Rollable e LG Rainbow. Insieme a questi l’elenco dei terminali Android in arrivo dal costruttore include anche LG Q83, anche se per quest’ultimo non risulta chiaro se avrà un fattore di forma e design tradizionali o se invece adotterà soluzioni innovative soprattutto per quando riguarda lo schermo.

La strategia annunciata da LG negli scorsi mesi è quella di assumere il ruolo di guida nei fattori di forma innovativi degli smartphone di nuova generazione, diventando il primo produttore di smartphone a impiegare uno schermo arrotolabile. Più specificamente, il rapporto afferma che il primo smartphone LG scorrevole, quindi con display arrotolabile, è indicato come LG Rainbow e che potrebbe essere lanciato già nel marzo 2021.

Secondo quanto riferito, un secondo smartphone sarà marchiato LG Rollable, che sarà il secondo prodotto del progetto Explorer dell’azienda. Sarà in grado di allungarsi fino a 7,4 pollici a partire da un display da 6,8 pollici. Stranamente il rapporto non ha fornito l’espandibilità del modello principale LG Rainbow. I test sul campo si svolgeranno alla fine di questo mese o, al massimo, all’inizio del prossimo. LG Electronics deciderà la data di rilascio di LG Rainbow in base ai risultati di questi test.

Spessore contenuto e leggerezza sono i principali vantaggi indicati per LG Rollable rispetto agli smartphone pieghevoli attuali, oltre al fatto che questa tipologia di display non lascerà alcuna piega sullo schermo, come invece accade oggi con la maggior parte degli smartphone pieghevoli. LG Rollable, continua il rapporto, sarà un prodotto importante che determinerà il destino nel settore business degli smartphone di LG Electronics.

Sebbene un marchio cinese abbia annunciato un prototipo di smartphone arrotolabile prima di LG Electronics, ossia Oppo, LG è considerata al top quando si tratta del know-how nel processo di produzione. Potrebbe dunque recuperare il gap.