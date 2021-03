Con LuminarAI 2.0 il cielo non è più il limite su Mac e Windows

Skylum ha appena rilasciato l’aggiornamento LuminarAI 2.0, il programma di fotoritocco digitale disponibile dallo scorso dicembre che impiega tecnologie di intelligenza artificiale per automatizzare tutte quelle operazioni più lunghe e noiose che sui software di fotoritocco tradizionali generalmente si fanno manualmente. Gli strumenti aggiornati di LuminarAI 2.0 semplificano ancora di più i processi creativi, in special modo il fotoritocco del cielo e dei riflessi dell’acqua.

Ciò è stato reso possibile grazie al confronto con gli utenti che hanno segnalato le proprie impressioni sui vari strumenti messia a disposizione nel software. Il motore con IA che lavora dietro la funzione di sostituzione automatica del cielo è stato potenziato tanto che, nelle fotografie dove è presente l’acqua (oceani, fiumi, laghi, piscine, e così via), ora l’app è in grado di riflettare automaticamente il nuovo cielo nello specchio d’acqua in maniera ancora più realistica, adattandosi automaticamente all’angolo e alla profondità della scena.

La funzione CieloAI ora fornisce anche una illuminazione realistica della scena eliminando le forti dominanti di colore dal cielo sugli oggetti in primo piano, permettendo di controllare discretamente la quantità e la saturazione dell’area selezionata. Il nuovo Relight Human control permette inoltre di migliorare notevolmente i ritratti ambientali abbinando le persone al nuovo cielo per un effetto ancora più realistico.

Sono inoltre presenti nuovi controlli per Rotazione e Bilanciamento orizzontale che si affiancano a quelli già esistenti per consentire di ribaltare, ruotare e posizionare nuovi cieli sulle immagini, andando così ad allineare in modo pulito un nuovo cielo all’orizzonte originale. A tal proposito è stata semplificata l’interfaccia grafica attraverso la quale gli utenti possono sfogliare e selezionare nuovi cieli e, per l’occasione, ne sono stati aggiunti 6 gratuiti.

Per quanto riguarda il mascheramento locale, l’aggiornamento LuminarAI 2.0 potenzia lo strumento Texture attraverso controlli avanzati che permettono di trasformare texture e sovrapposizioni di immagini. Molto interessante la possibilità di caricare come texture i file PNG con trasparenza: in questo modo gli utenti possono usarli per aggiungere effetti speciali alle foto tra cui filigrane, testi, emoticon e altri elementi decorativi.

Per renderli più facili da trovare e utilizzare, tutti i Modelli inclusi “Preferiti”, “I miei modelli acquistati” e “Modelli precedenti”, sono ora disponibili nella tab principale dei modelli, appena sotto “Per questa foto”. Inoltre le anteprime del gruppo di Modelli ora hanno dimensioni uniformi, per una maggiore accessibilità visiva e una maggiore comodità di utilizzo.

Per finire, l’aggiornamento offre il supporto di nuove fotocamere (Canon EOS R6, EOS 850D, EOS-1D X Mark III (file compressi con perdita di dati), Fujifilm X-S10, Leica M10-R, S3, SL2-S, Nikon Z 5, Z 6 II, Z 7 II, Olympus E- M10 Mark IV, Panasonic DC-G100 / G110, DC-S5, Sony ILCE-7C (A7C), ILCE-7SM3 (A7S III) e Zeiss ZX1) e nuovi formati di file (CR3 e RAF).

LuminarAI 2.0 è un aggiornamento gratuito per gli utenti attuali di LuminarAI. Per aggiornare basta cliccare su “LuminarAI > Verifica la disponibilità di aggiornamenti” su Mac oppure, se lo avete acquistato tramite Mac App Store, recandosi nel tab “Aggiornamenti” dall’app “App Store”. Invece su Windows, dopo aver aperto l’app è necessario cliccare nella barra dei menu in alto e scegliere “LuminarAI > Aiuto > Verifica aggiornamenti”. Per chi utilizza LuminarAI come plug-in con Photoshop, Lightroom Classic o Photoshop Elements è consigliato eseguire nuovamente il programma di installazione del plug-in.

Per dubbi e domande potete sfogliare il manuale appena aggiornato disponibile sul sito ufficiale. Per comprare LuminarAI 2.0 con 10 euro di sconto per i lettori di Macitynet cliccate qui.