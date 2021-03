MacBook Pro si spegne e riavvia, come risolvere il problema

Centinaia, secondo alcuni addirittura migliaia di utenti MacBook Pro lamentano da anni che il computer prima si blocca per qualche secondo, poi si spegne e riavvia in modo del tutto casuale, indipendentemente dalla versione del sistema operativo, aggiornamenti installati, attività e programmi in esecuzione, stato della batteria e così via.

Il problema di MacBook Pro che si spegne e riavvia può verificarsi anche solamente una o due volte durante una intera giornata di lavoro, oppure con molta più frequenza, anche una volta ogni 10 minuti o peggio. La casualità e imprevedibilità completa rendono difficile se non impossibile lavorare con le macchine interessate dal problema.

Alcuni utenti che si sono rivolti ad Apple hanno ottenuto la sostituzione della scheda madre, se il computer è ancora coperto da garanzia, un intervento molto costoso da effettuare a pagamento che non risulta conveniente effettuare se la macchina è datata. Le macchine interessate rientrano tra i MacBook Pro sia da 13” che da 15 pollici prodotti tra il 2013 e il 2015. Sembra che il problema colpisca tutti i MacBook Pro con scheda logica indicata con i codici 820-3662 e anche 820-3787.

Fortunatamente se il vostro MacBook Pro si spegne e riavvia casualmente è possibile risolvere il problema con due soluzioni fai-da-te spendendo poco o addirittura nulla. Il problema è dovuto all’attivazione dello stato di risparmio energetico con voltaggi molto bassi: nei Mac problematici uno dei core del processore può risultare instabile nella modalità a basso consumo, provocando così blocco e riavvio casuali.

L’utility denominata MacBook Pro Nocrash, più brevemente NoCrashMBP, rimane in esecuzione in sottofondo impedendo che il processore entri nella modalità a bassissimo voltaggio che provoca i blocchi. Lo sviluppatore Real Mac Mods rileva che questa piccola utility ha risolto il problema per tutti gli utenti interessati, un affare visto che è proposta in vendita a solamente 10 dollari, circa, circa 8,29 euro al cambio attuale.

Ma esiste anche una soluzione completamente gratuita che consiste nel digitare un piccolissimo programma scritto in Python, solamente due o tre righe, che impedisce l’attivazione dello stato di risparmio energetico ultra low voltage, evitando il blocco. L’operazione è alla portata anche degli utenti che non sono programmatori: il tutorial passo a passo per realizzare questa microscopica utility, sette istruzioni in tutto è disponibile a partire da questa pagina.

