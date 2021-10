Lumix BS1H, la mirrorless FF per cinema e live streaming

Panasonic presenta Lumix BS1H, una videocamera mirrorless Full Frame che combina le prestazioni video di livello cinematografico della Lumix S1H con la maneggevolezza delle box camera. Monta un sensore CMOS da 24,2 megapixel con un’ampiezza di 35,6 mm x 23,8 mm che può registrare in 6K/24p con risoluzione pari a 6.024 x 4.016 pixel in formato 3:2, con una buona resa in condizioni di scarsa luminosità e ampia gamma dinamica di oltre 14 stop V-Log.

Uno dei punti di forza è che il suo impiego riduce al minimo le esigenze di post-produzione quando viene utilizzata insieme ad altre videocamere Lumix, come la mirrorless box camera BGH1 o la Full Frame S1H. Il filtro passa basso ottico (OLPF) elimina l’effetto moire e altre distorsioni cromatiche mentre i sensori d’immagine con Dual Native ISO minimizzano i disturbi selezionando la circuiteria più idonea a ciascuna sensibilità ancora prima dell’elaborazione del guadagno. Lavorando in sinergia con il processore Venus Engine, promette riprese ad alta sensibilità ISO 51200 massimo con un rumore minimo.

Può inoltre registrare video in 5.4K/30p (in formato 3:2) o in 5.9K/30p (in formato 16:9) e, utilizzando l’area immagine equivalente al Super 35 mm, consente anche di girare video a 10-bit 60p 4K/C4K 1 HEVC. Il formato 4:2:2 10 bit 4K30p è registrabile in H.264 a tutta area.

Questa videocamera eredita la colorimetria delle telecamere professionali per il cinema VariCam, basata su due curve messe a punto per estendere la gamma dinamica e lo spazio colore: V-Log e V-Gamut. La curva V-Log riproduce un’immagine omogenea mantenendo tutte le informazioni cromatiche contenute al suo interno, in modo tale da assicurare una maggiore flessibilità in fase di post-produzione. Le proprietà della curva logaritmica V-Log ricordano in parte quelle dei negativi, mentre V-Gamut arricchisce lo spazio colore rispetto a quello della pellicola.

Oltre a supportare la modalità HDR (High Dynamic Range), la nuova Lumix BS1H registra i video con una curva gamma specifica compatibile con la raccomandazione ITU-R BT.2100 e, da oggi, l’utente può selezionare dal menu Photo Style l’opzione Hybrid Log Gamma (HLG). E’ anche provvista di una tecnologia di apprendimento avanzata per il rilevamento in tempo reale dei soggetti, che consente di impostare una messa a fuoco precisa sul soggetto target – esseri umani, ma anche animali – in rapido movimento.

Lumix BS1H sarà commercializzata nel mercato italiano a partire da fine novembre al prezzo di 3.499 euro.