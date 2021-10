WhatsApp su iPhone sbaglia i numeri condivisi. Ecco come rimediare

Il nostro utente Federico ci scrive per segnarci quello che potrebbe essere un vero e proprio bug WhatsApp relativo alla condivisione dei numeri di telefono. Non siamo così certi che si tratti veramente di un bug, eppure il meccanismo di condivisione dei numeri telefonici sulla piattaforma Facebook potrebbe risultare per alcuni fastidioso. Ecco di cosa stiamo parlando.

Avete mai provato a scrivere ad un vostro contatto su WhatsApp un numero telefonico, giusto per condividerlo? Non stiamo parlando della condivisione scheda contatto, ma semplicemente di un messaggio testuale contenente un numero di telefono. Se provate a cliccarci sopra e aggiungerlo ai contatti, questo verrà salvato in modo errato (foto di sinistra), perché WhatsApp identifica le prime due cifre come prefisso internazionale. Se provate a fare la stessa cosa, ma in un messaggio di iMessage (foto a destra), ad esempio, l’errore non si verifica, e l’iPhone salva il numero in rubrica così com’è, senza considerare le prime due cifre come prefisso internazionale.

Da un lato, il metodo di salvataggio WhatsApp non ci pare essere davvero un bug. Si tratta di una piattaforma certamente internazionale, che da per scontato che le prime due cifre rappresentino il prefisso internazionale, senza curarsi del fatto che, all’interno dei confini nazionali, gli utenti potrebbero scegliere di scrivere più semplicemente il numero senza prefisso. Dall’altro, però, il fatto che lo stesso non avvenga quando si copia un numero da un’altra piattaforma o da un altro campo di testo da qualsiasi altra app, rende il sistema di WhatsApp leggermente fastidioso.

Federico ci informa di aver contattato il supporto Apple che, dopo le verifiche del caso, ha risposto di non aver riscontrato problemi sull’App Contatti, consigliando di segnalare il bug al supporto Whatsapp. Quest’ultimo, però, sembra rispondere con messaggi automatici, che non forniscono davvero una risposta al problema.

Sebbene non riteniamo che si tratti di un vero e proprio bug, riteniamo comunque curiosa la differenza che si verifica tra il salvataggio del numero da una chat WhastApp, e quello da una diversa app di messaggistica.

