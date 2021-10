Lunch box elettrico in offerta, per una “schiscetta” più smart

Per gli amanti della schiscetta ecco disponibile un comodo lunch box elettrico che consente di portarsi la pausa pranzo in ufficio e di riscaldarla comodamente senza dover ricorrere al microonde.

Per tutti coloro che si fermano in ufficio per la pausa pranzo portandosi il lunch box da casa, potrebbe essere un accessorio “mai più senza”: dotato di scomparti removibili, questo lunch box include internamente una vaschetta di acciaio inossidabile che sarà in grado di riscaldare le pietanze posizionate al suo interno, con una temperatura che può raggiungere fino i 70°C.

Facile da lavare, al look minimale, disponibile nei colori verde e arancio, l’accessorio richiede solo di essere collegato alla presa elettrica per iniziare a scaldare. Ha un capacità fino ad un litro, ma allo stesso tempo è anche impermeabile e include dei piedini antiscivolo per la stabilità durante l’uso.

È senza dubbio un’alternativa perfetta all’uso del microonde, non sempre la soluzione ideale per scaldare alcune tipologia di alimenti; infine le sue dimensioni contenute (19.5 x 12.3 x 12.6 cm) lo rendono perfetto da trasportare fuori casa.

Il lunch box elettrico si acquista a circa 30 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.