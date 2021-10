PowerShot PX di Canon è la telecamera di sorveglianza domestica diversa da tutte

Le camere di sorveglianza, solitamente, servono a tenere al sicuro la propria casa da ingerenze di malintenzionati. PowerShot PX di Canon non serve esattamente a questo, anche se ha le sembianze di una camera di sicurezza, ma si approccia al genere della sorveglianza in un modo completamente opposto: è improntata ai ricordi di famiglia felici.

È essenzialmente una telecamera di sorveglianza domestica per ricordi felici:

Attaccalo da qualche parte vicino a te e scatterà automaticamente foto e video, utilizzando il “riconoscimento del soggetto” integrato per inquadrare e selezionare gli scatti che puoi sfogliare in seguito

Non è esattamente un concetto nuovo. Google ha promesso funzionalità simili con la sua fotocamera Clips nel 2018, anche se è stata criticata fortemente per il prezzo. La PowerShot PX sicuramente non risolve certamente quest’ultimo problema, con un prezzo al dettaglio di 499,99 € in Europa. Non aiuta il fatto che assomigli a una telecamera di sicurezza.

Per quanto riguarda le specifiche, PowerShot PX ha un sensore CMOS da 11.7 megapixel da 1/2,3 pollici e può scattare foto JPEG da 11 megapixel e registrare video MP4 full HD (1920 x 1080) su una scheda microSD da 16 GB in dotazione. La grande caratteristica è un meccanismo meccanico di panoramica e inclinazione, che consente alla fotocamera di spostarsi di 340 gradi da sinistra a destra e di 110 gradi su e giù.

Quest’ultima funzione è ciò che consente una inquadratura intelligente e che potrebbe distinguere la PowerShot PX dalle classiche fotocamera statiche. Il Wi-Fi e il Bluetooth integrati consentono il trasferimento wireless di foto e video su computer o su un’app connessa per semplificare l’ordinamento e la selezione dei contenuti, e c’è anche una funzione di controllo vocale per richiedere alla PX di catturare un’immagine specifica.

A prima vista, non è possibile negarlo, la Canon Powershot PX sembra semplicemente troppo costosa per le funzionalità che offre. L’idea alla base, però, è davvero interessante.

