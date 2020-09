M-Audio Keystation 88 MK3, tasti semipesati per la master Keyboard MIDI/USB

M-Audio Keystation 88 MK3 è la master keyboard a 88 tasti semi pesati full-size sensibili alla dinamica disponibile in involucro allo stesso tempo compatto e robusto dal nuovo design ed adatta ai musicisti che creano in casa o si e si ebiscono in pubblico. Viene fornita con un ricco pacchetto di software incluso sia per Mac che per PC e può essere collegata ovviamente anche ad iPad.

Sul pannello superiore di Keystation 88 MK3 sono presenti pulsanti per la selezione dell’ottava, ruote pitch-bend e modulation, cursore volume, pulsanti di trasporto e tasti di navigazione per riprodurre e registrare con un software DAW senza dover eseguire i comandi da tastiera o trackpad. Keystation 88 MK3 include inoltre ingresso per pedale di sustain, ingresso per pedale di espressione e uscita MIDI OUT pentapolare per il collegamento di synth, drum machine e altro ancora.

Queste le caratteristiche principali:

88 tasti semi-pesati sensibili alla dinamica e dal tocco naturale

Connessione USB-MIDI per suonare strumenti virtuali e controllare software DAW

Porta MIDI OUT per collegare il tuo synth hardware

Cursore volume, pulsanti di trasporto e tasti di navigazione per controllare facilmente il tuo software preferito

Ruote pitch e modulation ergonomiche per performance maggiormente espressive

Pulsanti assegnabili ai parametri di qualsiasi DAW o plugin

Compatibilità nativa su PC e MAC

Compatibile con dispositivi iOS (Apple Lightning to USB Camera Adapter non incluso)

Pulsanti ottava; Ingresso per pedale di sustain; ingresso per pedale di espressione

Requisiti minimi di sistema: Windows 7 oppure Mac Os 10.11, una porta USB libera

Dimensioni: 18.7 x 6.6 x 99.3 cm

Peso: 4.1 kg

Contenuto della confezione: card per il download del software, cavo USB, guida rapida

Le tastiere della serie Keystation si alimentano via USB, non necessitano di driver per funzionare e sono compatibili iOS, e con queste si può suonare e comporre iPad, iPhone o iPod. L’adattatore Apple Lightning to USB Camera non è incluso e si acquista a parte. La tastiera si puo’ collegare più direttamente ad un iPad Pro di ultima generazione con un cavo USB-B/USB-C anch’esso non incluso e dal costo di circa 8 Euro.

La Keystation 88 MK3 viene fornita con un bundle di software per la produzione, registrazione e per la performance di strumenti virtuali e di lezioni online che comprende tra i software: Pro Tools First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, MPC Beats con espansioni Producer Kits, F9 Instruments, Trap Soul & LoFi Beats, Soulful Drums, LoFi Producer Collection.

Gli strumenti virtuali in dotazione sono: Mini Grand, Music Velvet, Xpand!2, DB-3, Boom; sono comprese le lezioni online di Skroove (40 Lezioni) e Melodics.

Il prezzo al pubblico è di circa 199 Euro Iva Compresa.

La Master Keyboard di M-Audio è distribuita da Soundwave. Vi ricordiamo che sono disponibili da tempo anche i modelli MK3 da 61 e 49 tasti: questi due sono attualmente in offerta su Amazon.