Recensione Fresh ‘n Rebel Twins, auricolari wireless colorati per tutti

Giovani, colorate, semplici e disponibili in due versioni (per accontentare le orecchie di tutti): le Fresh ‘n Rebel Twins sono un modello di auricolari wireless comodi, freschi e al giusto prezzo.

Le abbiamo provate per qualche tempo, su diversi telefoni: ecco la prova.

Fresh ‘n Rebel Twins, la recensione

Sei per due

Difficile restare indifferenti a questo nuovo prodotto di Fresh ‘n Rebel Twins, brand che ci ha abituati a risultati di classe, giovani e colorati, ma dal prezzo contenuto.

La prima cosa che ci ha sorpreso è stata la doppia proposta, entrambi auricolari ma uno in versione In-Ear e un secondo più aperto (in stile Apple), quest’ultimo oggetto del test.

Test che è stato eseguito con il modello appunto aperto nel colore Petrol Blue (un verde scuro), ma che i lettori possono scegliere anche in Ruby Red, Dusty Pink, Misty Mint, Ice Grey e Storm Grey.

Una bella proposta, la più ricca a memoria di chi scrive per un prodotto simile, che piacerà molto al pubblico a cui è destinato (e non solo).

I dettagli tecnici sono gli stessi, come l’interno della confezione: la scelta tra i due design è puramente anatomica, in base a quale tipo di cuffie sta meglio nell’orecchio.

Design

All’interno della confezione le cuffie, con il nido per la ricarica, e un cavo USB-A/USB-C dello stesso colore (bello).

La custodia è realizzata in plastica lucida all’esterno (forse un po’ troppo lucida e liscia) con serigrafato il marchio nel lato dove si apre il coperchio.

In basso il connettore USB-C per la ricarica, ma in alternativa la custodia si ricarica anche ad induzione (con i modelli compatibili).

Una volta aperta la custodia, questa mostra il livello di batteria e lo stato degli auricolari tramite quattro LED bianchi.

Questi ultimi sono, nella versione da noi provata che potete vedere nelle immagini in questa pagina, leggermente piò grandi degli AirPods, rivestiti di una gomma morbida leggermente vellutata, davvero piacevole al tocco.

Niente App, solo Bluetooth 5

La voglia di indipendenza delle Fresh ‘n Rebel Twins è forte: niente App di supporto, una volta aperta la custodia, questa cerca l’ultimo device a cui si era connessa in Bluetooth (5.0) e se non lo trova, si mette in automatico in modalità pairing.

In cuffia si sente un beep che certifica l’avvenuta connessione con il device, giusto per conferma: non abbiamo notato altri feedback di alcun tipo.

Le cuffie offrono controlli solo elementari: doppio e triplo tap sulla parte con il logo per modificare la riproduzione oppure per richiamare l’assistente vocale del telefono (la funzione è demandata al telefono). Manca il volume, peccato.

Le batterie interne sono abbastanza buone, ma serve un po’ di attenzione: 4 ore con una singola ricarica, con una ricarica di 20 ore data dalla custodia. Spicca in questo senso la ricarica rapida di un’ora, molto interessante: sostanzialmente, se fate un viaggio lungo dovete pensare ad altro, ma per la quotidianità vanno più che bene.

Musica e chiamate

La riproduzione musicale delle Fresh ‘n Rebel Twins è buona: bassi, medi e alti sono ben delineati, senza nessun eccesso (di solito le cuffie adatte ai più giovani usano bassi potenziali, qui invece tutto è più equilibrato).

Forse in alcune frequenze medie alcune note sono già contenute di quanto ci sarebbe da aspettarsi, ma è un timbro musicale a cui ci si abitua presto, non sono cuffie per audiofili ma suonano bene la musica a cui sono destinate.

La questione del parlato è più delicata: abbiamo provato le cuffie sia con un iPhone 6s che con un iPhone 8 osservando il medesimo risultato.

Le chiamate sono chiare e, sino a che siamo in casa o in ufficio nessun problema, ma all’aperto spesso i rumori di fondo interferiscono con la telefonata.

Le cuffie non hanno un sistema di riduzione del rumore attivo, per cui non c’è un filtro sul tipo di suono in ingresso e in cuffia e ovviamente il microfono fa quello che può per catturare la voce, ma succede che di tanto in tanto il passaggio di un’auto o un rumore di fondo confondano la ricezione e la chiamata sia disturbata.

Considerazioni

Se consideriamo il costo, le capacità, il design e quell’aspetto sbarazzino dato dal look, secondo chi scrive le Fresh ‘n Rebel Twins sono davvero interessanti.

Si parla di quotidianità, certo, il tempo di andare a scuola o in ufficio, in palestra o la strada verso la discoteca, ma l’esperienza ci sembra buona, ad un prezzo sicuramente abbordabile.

In più, è apprezzabile il fatto di poter scegliere liberamente il design, tra aperto e In-Ear, a seconda dei gusti, oltre al colore, che se non c’è in negozio, non esitate a procurarvelo online.

Pro:

• Disponibile in sei colori

• Disponibile in due design

• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

• Durante le telefonate subisce il rumore esterno

• Audio migliorabile in alcune frequenze

Prezzo:

• 79.99 Euro (Fresh ‘n Rebel Twins)

• 79.99 Euro (Fresh ‘n Rebel Twins Tip)

Fresh ‘n Rebel Twins e Fresh ‘n Rebel Twins Tip sono disponibili in diversi negozi di elettronica della penisola, nel negozio della casa madre oppure lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it sia nella versione oggetto di questa recensione che nella versione Tip, con auricolari In-Ear.