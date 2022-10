Mac +40% nel terzo trimestre 2022, in calo tutti i PC Windows

L’impressionante crescita dei Mac del 40% è l’unica nota positiva nel mercato globale dei computer nel terzo trimestre 2022: secondo l’ultimo rapporto IDC è l’unico dato in contro tendenza rispetto al declino del mondo PC.

L’ultimo rapporto indica che le spedizioni di Mac sono aumentate di oltre il 40% su base annua, mentre tutti gli altri grandi marchi PC Windows hanno visto le rispettive spedizioni diminuire nello stesso periodo. IDC afferma che il mercato nel suo complesso è diminuito del 15% su base annua.

Il declino è continuato per il mercato tradizionale dei PC visto che le spedizioni globali hanno totalizzato 74,3 milioni di unità durante il terzo trimestre del 2022 (3Q22), secondo i risultati preliminari di International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. La domanda e l’offerta irregolare hanno contribuito a una contrazione anno su anno del 15%

Tuttavia, gli analisti sottolineano che la tendenza è ancora influenzata da una domanda molto elevata durante la pandemia e che gli ultimi numeri di spedizioni sono ancora ben al di sopra dei livelli pre-pandemia.

I dati di market intelligence dell’azienda mostrano un quadro netto in cui Apple è stato l’unico vincitore, anche se l’azienda rimane sempre al quarto posto nella classifica globale dei cinque costruttori top.

I dati mostrano che Apple ha aumentato le sue spedizioni da 7,1 milioni nel terzo trimestre dell’anno scorso a 10 milioni nello stesso trimestre 2022. L’imponente balzo dei Mac del 40,2% nel trimestre indica senza dubbio domanda elevata per MacBook Air M2 e per i computer Apple a listino, ma occorre anche tenere presente che la concentrazione di spedizioni è dovuta anche a posticipi e ritardi negli ordinativi di Mac accumulati dei mesi scorsi, dovuti ai problemi di produzione in Cina per chiusure da pandemia e blocchi di distribuzione dell’energia elettrica.

In ogni caso Apple spedisce più Mac in un momento in cui tutti gli altri grandi marchi PC Windows registrano spedizioni al ribasso, così la multinazionale di Cupertino aumenta la sua quota di mercato dall’8,2% al 13,5%. IDC afferma anche che i prezzi medi sono aumentati. La ragione, probabilmente, sta nel fatto che i produttori hanno dato priorità ai modelli più costosi, considerando la carenza di componenti e la difficoltà di approvvigionamento.

Oltre che per le spedizioni, ricordiamo che di recente Apple ha anche vinto nella classifica per soddisfazione del cliente in USA, superando competitor come Samsung, Acer, Asus e Dell.