Vendite Mac in salita e PC in calo, i dati Gartner a inizio 2022

Le vendite dei Mac aumentano nel primo trimestre del 2022: dopo IDC (qui i dettagli), anche Gartner conferma il buon trimestre dal punto di vista di Apple. La Mela è riuscita a ottenere buoni risultati in una fase nella quale altri produttori hanno segnato numeri a due cifre in negativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da questo punto di vista sarà interessante vedere i risultati finanziari Apple del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 che verranno presentati il 28 aprile.

Nel primo trimestre del 2022 Apple ha registrato una crescita delle spedizioni di Mac dell’8,6% (dati Gartner) o del 4,3% (dati IDC), numeri che rappresentano 7 milioni di unità nel primo caso o 7,2 milioni nell’altra. Apple rimane quarta nella classifica trimestrale e può essere fiera di aver fatto meglio di vari big del settore: il mercato in generale segna una contrazione anno su anno (-7,3% o -5,1% a seconda delle analisi di riferimento).

Apple pesa nel mercato in questione circa il 9%, lontano dai big podio: Lenovo, HP e Dell. Anche Dell è riuscita a ottenere buone performance mentre i suoi due principali concorrenti (Lenovo e HP) cadono a picco anche per via dei Chromebook che non si vendono come sperato (specialmente nel mercato dell’istruzione negli Stati Uniti).

Il Mac Studio presentato l’8 marzo pesa probabilmente poco su queste analisi, e anche per via del target di utenza al quale è destinato le spedizioni di questo nuovo desktop dovrebbero influenzare poco il market share del Mac in generale (la maggior parte delle vendite di Apple si concentra nel mercato notebook). Oltretutto bisogna considerare che i tempi di attesa per i Mac Studio sono ancora lunghi: nel momento in cui scriviamo si parla del 7-14 maggio per la configurazione base (M1 Max) e del 7-21 giugno per la versione con M1 Ultra (CPU 20 core e GPU 48-core).

Tra le novità attese da Apple la presentazione di due Mac forse già a giugno, e la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022 per anteprima e principali novità di iOS e iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.