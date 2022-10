EA mantiene Origin su Mac ma cambia per PC

Electronic Arts mantiene la promessa: mentre il software Origin per Mac rimane tale e quale lo conosciamo ormai da tempo, la versione per computer PC Windows è in arrivo completamente rinnovata.

Ricordiamo che sono ormai passati due anni da quando EA ha annunciato di essere al lavoro su un sostituto per il suo programma Origin per computer PC Windows. Adesso, finalmente, sta iniziando a distribuire la nuova app agli utenti Windows. L’editore afferma che la nuova app EA, appena uscita dalla sua fase di beta pubblica, è il suo software per PC più veloce e leggero rilasciato fino ad oggi.

EA promette un design semplificato e suggerisce che la navigazione sarà più facile. Sembra che l’app abbia migliorato anche le funzionalità social, dal momento che l’utente sarà in grado di collegare il proprio account EA a piattaforme tra cui Steam, Xbox e PlayStation, funzione che potrebbe essere utile per i giochi con supporto cross-play, come Apex Legends e FIFA 23.

Peraltro, ciascun utente avrà un ID EA personalizzato che dovrebbe rendere più facile il riconoscimento ai propri amici. L’editore afferma che presto inviterà gli utenti di Origin a passare alla nuova app. Naturalmente, tutte le caratteristiche presenti sul client attuale, compresi i giochi, i dati di salvataggio e la lista di amici, saranno trasportati nel nuovo client.

Come indicato, la nuova app di Electronic Arts sarà disponibile solo su PC Windows per il momento. Gli utenti macOS, invece, continueranno a utilizzare l’app Origin per Mac nel prossimo futuro. Tuttavia, EA ha dichiarato che avrà maggiori informazioni da condividere su questo fronte nei prossimi mesi.

A maggio EA ha annunciato che abbandonerà nome e marchio FIFA nel 2023, così il suo prossimo gioco di calcio si chiamerà EA Sports FC. Nel mese di agosto sono circolate indiscrezioni sul possibile interesse di Amazon di acquistare Electronic Arts.

Per tutte le notizie riguardanti il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.