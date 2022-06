Più facile trovare ed eliminare le foto doppie in iOS 16 e macOS Ventura

Tra le novità di iOS 16 (versione al momento disponibile per i soli sviluppatori), Apple ha integrato una funzionalità che semplifica l’eliminazione di foto duplicate nella propria libreria

La funzione che consente di individuare automaticamente le foto duplicate si chiama “Duplicate detection” (rilevamento duplicati) e, come il nome lascia immaginare, è in grado di individuare le immagini presenti più volte nella libreria usando l’intelligenza artificiale dalla sezione Utility dell’app Foto (la funzionalità, tra l’altro, sarà integrata anche nel nuovo macOS Ventura, il sistema operativo per Mac).

È possibile individuare i duplicati, liberare spazio e fare ordine nella libreria delle foto. Poiché è ovviamente necessario elaborare le foto una ad una, le prime volte potrebbe essere necessario tempo prima di permettere di sfruttare effettivamente la funzione.

Oltre alla possibilità di creare schermate di blocco del tutto nuove, iOS 16 offre funzionalità “intelligenti” di condivisione delle foto per la famiglia: è possibile scegliere quali foto includere, per esempio quelle scattate a partire da una certa data o che ritraggono determinate persone.

Dopo aver impostato la Libreria condivisa, è possibile aggiungere le foto direttamente dall’app Fotocamera, e decidere se condividerle in automatico quando altri membri della Libreria condivisa sono nei paraggi. In più, “suggerimenti smart” consiglieranno altri scatti da aggiungere. Ogni membro del gruppo può aggiungere, modificare ed eliminare foto nella Libreria condivisa. E chi ha tempo di mettere ordine nell’album fa un favore a tutti, perché anche preferiti, didascalie e parole chiave vengono sincronizzati.

iOS 16 è compatibile con iPhone 8 e seguenti; è al momento disponibile come beta per i soli sviluppatori (a breve arriverà la versione per beta tester). La versione definitiva sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Per tutte le notizie su iOS 16 vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.