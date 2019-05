Mac e iPhone scrivono per voi con TextExpander 4: sconto a 7$ con Bundlehunt

Un software per incollare automaticamente testo pre-compilato, immagini e molto altro digitando una sola parola. Questo ciò che fa in breve TextExpander, interessante programma attualmente in offerta su Bundle Hunt a solo 7$ invece che 40$ per un anno di utilizzo.

Di questo software abbiamo parlato innumerevoli volte. Il suo scopo, di fatto, è quello di scrivere per voi. Quindi è l’ideale se stanchi di digitare le stesse frasi, saluti formali, spezzoni di testo, parti di codice ma anche incollare le solite immagini o emoticon (e molto altro) questo è il programma che fa per voi. Potremmo considerarlo un potenziamento della funzione Testo presente in Impostazioni > Tastiera, che attualmente permette già di sostituire un’abbreviazione con una parola completa, in quanto questo programma permette di inserire testo pre-compilato, immagini, data ed ora corrente e molto altro ancora.

Velocizza sensibilmente le operazioni al Mac, utile specialmente a chi per lavoro è costretto ad inviare le stesse email, digitare lo stesso testo o compilare più volte gli stessi campi. Funziona all’interno di qualsiasi programma installato su Mac ed ovunque sia possibile inserire del testo tramite tastiera. Oltre a velocizzare l’inserimento di testo e formule ripetitive, TextExpander può essere configurato e personalizzato per sostituire errori, per inserire modelli di codice per i programmatori e richiamare AppleScripts, per inserire codici e indirizzi HTML, emoticons o intere immagini, oppure per inserire caratteri speciali senza dover aprire la palette speciale e così via.

L’ultima versione ha cambiato formula. Non è più una applicazione a sé stante ma un servizio in abbonamento. Una volta creato un account si possono usare i server di Textexpander per sincronizzare le abbreviazioni tra tutti i dispositivi connessi allo stesso account. Questo significa poter creare abbreviazioni su un dispositivi e poi utilizzarle su un iPhone o un iPad.

La versione in offerta costerebbe per un anno 39,99 dollari. Con BundelHunt la pagate solo 7$, questo dopo avere pagato il classico ticket di ingresso di 5$ grazie al quale poi potrete acquistare tutta una lunga serie di programmi in ribasso. Qualche esempio? Fantastical a 12$, Civilization VI a 12,5$, Daisydisk a 4$, Borderlands 2 a 4$, Parallels Toolbox a 4$, HydraPro a 5$, Unclutter a 4$, Pagico a 5$, Copypaste Pro a 3,5$, Get Back Up Pro a 2$, MAC Data Recovery a 3,5$, OCR Wizard a 2$. In pratica una volta comprato Textexpander a 5+7$ non dovrete più pagare nessun ticket e potrete godere degli sconti senza limite.

Click qui per accedere a Bundlehunt e comprare Textexpander e tutti gli altri programmi in sconto