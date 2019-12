Mac Pro 2019, due filmati evidenziano l’architettura di espansione modulare

Il Mac Pro è ufficialmente ordinabile e già nelle mani di alcuni utenti. Apple ha pubblicato due interessanti filmati che mostrano come installare memoria e i moduli MXP.

Apple vanta oprestazioni, espansione e opzioni di configurazione al top, parlando di un sistema dedicato agli utenti professionali “che vogliono superare i limiti del possibile”. I due filmati mostrano alcune peculiarità della workstation, come l’enorme quantità di memoria RAM che è possibile installare e i moduli MXP.

Mac Pro supporta fino a 768GB di memoria ECC DDR4 a quattro canali e 2666MHz per il processore Intel Xeon 8-core, fino a 768GB di memoria ECC DDR4 a sei canali e 2933MHz per i processori Intel Xeon 12-core e 16-core, e fino a ben 1,5TB di memoria ECC DDR4 a sei canali e 2933MHz per la variante con processori Intel Xeon 24-core e 28-core.

I 12 slot DIMM fisici di Mac Pro sono accessibili dall’utente, che ha la possibilità di aggiungere memoria in qualunque momento. I moduli DDR4 da 8GB, 16GB e 32GB sono R-DIMM, mentre i moduli DDR4 da 64GB e 128GB sono LR-DIMM. Mac Pro supporta sia moduli di memoria R-DIMM che moduli LR-DIMM, ma non possono essere usati entrambi nello stesso sistema.

Mac Pro è dotato di un’architettura di espansione modulare chiamata Mac Pro Expansion Module, o MPX Module, che offre maggiore velocità e larghezza di banda e integra Thunderbolt in tutto il sistema. È possibile scegliere uno o due MPX Module per configurare la grafica oppure aggiungerli in un secondo momento per cambiare o migliorare le capacità grafiche del tuo Mac Pro. Si può scegliere AMD Radeon Pro 580X con 8GB di RAM GDDR5, a GPU Radeon Pro W5700X con 16GB di memoria GDDR6, la cegli AMD Radeon Pro Vega II con 32GB di memoria HBM2 o la AMD Radeon Pro Vega II Duo, quest’ultima pensata per le applicazioni multi-GPU più esigenti.

In tutti e due i fillmati Apple consiglia di attendere alcuni minuti dopo lo spegnimento prima accedere all’interno della macchina.

