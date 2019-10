Mac Pro 2019 ottiene la certificazione FCC, l’arrivo è atteso a breve

Il lancio di Mac Pro 2019 potrebbe essere imminente. La Federal Communications Commission (FCC), la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti che – tra le altre cose – si occupa di regolamentazione concernente gli usi dello spettro radio (incluse trasmissioni radio e televisive) non governative, ha approvato il dispositivo, computer professionale che Apple ha presentato in anteprima a giugno, in occasione dell’annuale conferenza per sviluppatori WWDC 2019.

Sul sito della FCC il dispositivo è indicato con il codice A1991. La workstation sarà prodotta ad Austin in Texas, come il precedente modello cilindrico. Il nuovo Mac Pro è stato ridisegnato da cima a fondo, integra processori Intel Xeon di classe workstation, offre fino a 28 core, 1,5TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e una nuova architettura per GPU. L’altra novità è Apple Afterburner, un acceleratore hardware che promette di cambiare le regole del gioco permettendo di riprodurre contemporaneamente tre stream video ProRes RAW a 8K.

Insieme al Mac Pro 2019 dovrebbe arrivare anche Apple Pro Display XDR, un monitor Retina 6K da 32″ con gamma cromatica P3, colore a 10 bit, luminosità massima di 1.600 nit, contrasto di 1.000.000:1 e angolo di visualizzazione ultra ampio.

Le opzioni grafiche per Mac Pro partono dalla Radeon Pro 580X. Mac Pro introduce la Radeon Pro Vega II, che offre fino a 14 teraflops di potenza di elaborazione e 32GB di memoria con larghezza di banda di 1TBps.

Con questa macchina debutterà anche la Radeon Pro Vega II Duo, che ha due GPU Vega II per prestazioni grafiche fino a 28 teraflops e 64GB di memoria. Mac Pro supporta due MPX Module, permettendo di sfruttare due Vega II Duo per avere una potenza grafica di 56 teraflops e 128GB di memoria video.

La multinazionale di Cupertino ha collaborato con sviluppatori quali Adobe, Autodesk, Serif e Blackmagic, tutti pronti a offrire soluzioni in grado di sfruttare appieno il nuovo Mac Pro. Sono possibili effetti in real time su contenuti 8K con SideFX, RED, Unreal, Avid, Unity, Pixar, Foundry, Maxon. Anche il “motore” Redshift è ora disponibile.

Per un approfondimento tecnico dei vari componenti del nuovo Mac Pro, fate riferimento a questo nostro articolo.