Apple annuncia il nuovo Mac Pro 2019: è potente e modulare

In occasione della Worldwide Developers Conference di San Jose, Apple ha presentato l’anteprima del nuovo Mac Pro 2019, il Mac che in tanti stavano aspettando e che – finalmente – sembra avere tutte le carte in regola per tornare a fare “innamorare” i professionisti che lavorano con audio, video, foto, ecc.

Abbandonato l’aspetto “cestino” del precedente Mac Pro, il nuovo desktop (con tanto di display di nuova generazione) sembra un Mac Pro pre-2013 “ristretto”. Apple ha eviodenziato che si tratta di una macchina “modulare e flessibile”.

Il processore sfruttato è l’Intel Xeon fino a 28-core. Per questa potenza servono 300W e un imponente meccanismo di dissipazione che Apple ha studiato adeguatamente. Sono presenti ben 12 slot DIMM e il sistema può arrivare fino a 1.5 terabyte di memoria (sei-canali 2933MHz ECC).

Tornano finalmente gli slot PCI: 8 slot interni PCIe, 4 slot doppia-larghezza, tre slot single-wide, uno slot mezza altezza e uno slot I/O. Sono presenti due porte Thunderbolt 3, due porte USB-A, il jack da 3,5mm e due porte ethernet 10Gb.

Sono disponibili configurazioni con schede video AMD di vario tipo con o senza ventole grazie a un nuovo modulo di espansione che Apple chiama MXP o Mac Pro Expansion. Tra le possibilità offerte: Radeon Pro 580X, Radeon Pro Vega II (14 teraflops, 32GB HBM2) o a che due GPU Vega II, una combinazione che permette di ottenere “la più potente scheda video al mondo”.

Molto interessante l’Infinity Fabric Link tra due GPU e più schdede video che permette di ottenere una spaventosa potenza di 56 Teraflop con 128GB di memoria HBM2.

Addio sistemi di proxy. È possibile convertire video in formati nativi grazie all’Afterburner, un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) in grado di elaborare 6.3 miliardi di pixel al secondo per un livello di performance senza precedenti nella gestione dei formati ProRes e ProRes RAW. È possibile riprodurre simjultaneamente 3 stream ProRes RAW 8K o 12 stream 4K.

Apple riferisce di avere lavorato moltissimo sul sistema di dissipazione e raffreddamento richiesto da tutto questo ben di Dio ma garantisce che la silenziosità è del tutto simile a quella del iMac Pro.

La Mela ha collaborato con sviluppatori quali Adobe, Autodesk, Serif e Blackmagic, tutti pronti a offrire soluzioni che in grado di sfruttare appieno il nuovo Mac Pro. Sono possibili effetti in real time su contenuti 8K con SideFX, RED, Unreal, Avid, Unity, Pixar, Foundry, Maxon. Anche il “motore” Redshift è ora disponibile.

Con Avid sono supportate fino a sei schede HDX, incrementando in modo considerevole l’IO. Blackmagic Design supporta appieno CPU e l’accelerazione multi-GPU, permettendo – per la prima volta assoluta su qualsisi sistema – l’editing 8K, con supporto in real-time di effetti, correzione colore con il ProRes 444.

Durante il keynote sono state effettuate dimostrazioni spettacolari con Logic e Final Cut per dimostrare la potenza del nuovo desktop, combinazioni possibili dai 28 corfe e 56 thread che mette a disposizione la CPU, evidenziando la possibilità di riprodurre senza problemi 8K in full-screen, applicare effetti in tempo reale su video 8K, inclusa la correzione colore ed effetti lens flare senz bloccare il rendering. Impressionante vedere tre stream 8K simultanei.

Apple ha presentato anche un display Retina ad hoc (di cui parleremo a parte). Il prezzo del nuovo Mac Pro parte da 5999$ per la versione con Xeon 8-core Xeon, 32GB memory, Radeo Pro 580X, 256GB SSD. Sarà disponibile in autunno.