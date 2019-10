Apple fotografa il lancio di AirPods Pro negli Apple Store di Shanghai e Tokyo

I nuovi auricolari wireless di Apple, AirPods Pro, sono disponibili da oggi in gran parte del mondo, Italia compresa. Per festeggiarne il lancio Apple ha condiviso in rete alcune immagini dei primi clienti ad averle acquistate o provate nei negozi di Shanghai e Tokyo. Eccole.

AirPods Pro‌, ricordiamo, sono dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, resistenza all’acqua e al sudore IPX4, modalità Trasparenza ed equalizzazione adattiva. Queste le principali differenze e novità rispetto alle AirPods 2, che abbiamo segnalato anche nel confronto diretto tra i due diversi modelli.

Apple le descrive ufficialmente così sul proprio sito:

AirPods Pro sono in vendita da mercoledì 30 ottobre in tutto il mondo. AirPods Pro entra a far parte della famiglia AirPods e presenta la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza, la resistenza al sudore e all’acqua e un suono superiore e avvolgente, in un nuovissimo design leggero e intrauricolare

Naturalmente, grazie al chip H1 supportano il comando vocale sempre attivo “Ehi Siri”, mentre il nuovo design in-ear con punte in silicone di tre diverse dimensioni permette un isolamento acustico migliore.

Tutte le foto dei primi clienti intenti a familiarizzare con i nuovi auricolari sono disponibili sulle pagine ufficiali del sito Apple. Le prime impressioni su AirPods Pro sono state positive, e ne hanno esaltato la magia Apple.

I nuovi AirPods Pro sono disponibili al prezzo di 279 euro e possono essere già ordinati nel negozio online di Apple e tramite l’app Apple Store negli USA e in oltre 25 altri paesi e aree geografiche. Le consegne di AirPods Pro iniziano oggi mercoledì 30 ottobre e sono già disponibili nei negozi. Le AirPods Pro sono già disponibili anche in Italia a partire da questa pagina di Apple Store online.