VectorWorks 2020, ora anche in italiano

Da alcuni giorni è disponibile la versione italiana di Vectorworks 2020, software destinato alla progettazione BIM, al disegno tecnico CAD ed alla modellazione 3D.

La nuova versione di Vectorworks offre migliorate capacità di referenziazione dei progetti e semplificazione delle complessità tramite il Gestore Dati, integra novità concernenti il GIS, rende possibile la sperimentazione grazie allo storico modellazione, potenzia le possibilità di presentazione con le nuove animazioni in soggettiva e velocizza la gestione dei file con le migliorie al Vectorworks Graphic Module.

Tra le peculiarità da segnalare, varle migliorie alla condivisione con la nuova versione dell’import/export del formato Revit e dell’interscambio DXF/DWG, la referenziazione IFC per i flussi di lavoro Open BIM, l’allineamento dinamico delle pavimentazioni anche in presenza di modelli del terreno complessi, le Viste Schematiche per la documentazione precisa e puntuale del progetto, le librerie ampliate (che includono anche i tralicci Litec) e decine di altre piccole e grandi cose che rendono più semplice il passaggio tra l’idea e il progetto definitivo.

L’interfaccia di questa nuova versione presenta un look completamente rinnovato, più moderno e funzionale ed inoltre è perfettamente compatibile con la modalità scura di mac OS Mojave e macOS Catalina.

L’elenco completo delle novità è a questo indirizzo.

L’applicazione è disponibile in varie configurazioni e anziché l’acquisto del pacchetto è anche possibile optare per la locazione operativa. Il distributore italiano (VideoCom) con 194,30 euro al mese offre due anni di manutenzione, assistenza e due aggiornamenti a nuove versioni. Il canone prevede 24 mensilità e spese amministrative (una tantum) di 75,00 euro.