Mac Pro avrà CPU da 40 core e GPU fino a 128 core

Oltre ai nuovi portatili professionali MacBook Pro con processore a 10 core, Apple sta lavorando per convertire l’intera sua gamma di computer dai processori Intel a quelli proprietari Apple Silicon, incluso un nuovo Mac Pro Apple Silicon con processore fino a 40 core e GP fino a ben 128 core.

Per quanto riguarda il processore Bloomberg indica due modelli distinti da 20 core oppure da 40 core. Il modello da 20 core è composto da 16 core ad alte prestazioni affiancati da 4 core di calcolo ad alta efficienza energetica. Invece il processore Apple Silicon da 40 core sarebbe composto da 32 core ad alte prestazioni, affiancati da 8 core ad alta efficienza energetica.

Ma non è tutto perché il design totalmente integrato dei processori Apple Silicon prevede anche l’inclusione dei core grafici GPU per la gestione di grafica 2D e 3D. Così, a seconda del modello, il processore metterà a disposizione 64 core grafici oppure ben 128 core grafici GPU.

PowerMac G4 CubeIl primo confronto sulla carta, anche se in realtà poco significativo, è che il conteggio dei core di Apple Silicon supererà quelli attualmente presenti nei processori Intel impiegati nei Mac Pro che attualmente arriva an massimo di 28 core. Naturalmente le prestazioni dipendono non solo dal numero dei core, ma anche dall’architettura, dalla memoria cache montata a bordo, quindi della memoria unificata impiegata da Apple e numerosi altri fattori ancora.

In ogni caso, osservate le notevoli prestazioni erogate dal primo Apple Silicon M1, dotato “solo” di 4 core ad alte prestazioni, 4 core ad alta efficenza e al massimo di 8 core GPU, è lecito attendersi un nuovo Mac Pro Apple Silicon da 20 o 40 core in grado di erogare prestazioni entusiasmanti, anche con gli applicativi e carichi di lavoro più impegnativi. Per quanto riguarda formato e design, Bloomberg conferma ancora che il nuovo Mac Pro Apple Silicon sarà una versione di dimensioni sensibilmente ridotte del modello attuale, in grado di richiamare alla memoria il mitico G4 Cube.

Infine Apple sta anche lavorando a un nuovo Mac mini che potrebbe impiegare lo stesso processore Apple Silicon che arriverà nei MacBook Pro 2021, quindi con processore da 10 core affiancato da GPU da 16 oppure 32 core, incluso un Neural Engine migliorato. Invece delle due porte Thunderbolt ce ne sarebbero 4.