Ventilatore 3-in-1 da scrivania a 25€: il caldo sta alla larga

La bella stagione è ormai arrivata, e insieme al bel tempo e ai bagni in spiaggia, porta anche con sé il caldo afoso, nemico certamente di chi rimane a casa o in ufficio a lavorare. Per fortuna è possibile combatterlo con poco più di 25 euro, grazie al ventilatore da scrivania 3 in 1. Clicca qui per acquistarlo.

La particolarità di questo ventilatore è la possibilità di differenti utilizzi. Anzitutto, grazie al suo design a clip, può essere appeso alla scrivania, ma funziona anche per appenderlo alla parete. In ultimo, invece, può anche essere adagiato sulla scrivania.

Propone un’altezza regolabile per soddisfare le diverse esigenze, così da poter meglio direzionare il flusso d’aria. Gode, naturalmente, di una testa rotante, così da poter indirizzare meglio il flusso d’aria, oltre a poter rinfrescare soggetti a distanza di 4 metri circa. Questo grazie alle cinque grandi pale, e alle tre modalità di funzionamento, tra intensivo, naturale e uniforme.

Davvero silenzioso con i suoi <10dB, permette di essere utilizzato anche mentre si lavora al PC, o anche mentre si dorme. Inoltre, non ha bisogno di presa di corrente, grazie alla sua batteria integrata da ben 1800 mAh, che assicura fino a 5 ore di autonomia.

Il piccolo ventilatore ha peso e dimensioni contenute, anche grazie ai materiali leggeri, essendo quasi interamente fatto in ABS. Misura circa 18,80 x 21,50 x 11,10 cm e può dunque trovare spazio in qualsiasi scrivania, anche in quelle di piccole o medie dimensioni. Per la ricarica, naturalmente, è sufficiente collegarlo ad una USB, utilizzando il cavo incluso in confezione.

Solitamente ha un prezzo di listino che va oltre i 30 euro, ma al momento lo si acquista a poco più di 25 euro direttamente a questo indirizzo in offerta lampo.