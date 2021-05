Amazon risponde ad Apple e azzera i costi della musica HD

La battaglia dello streaming musicale ad alta fedeltà è diventata improvvisamente molto più intensa: proprio nelle ore in cui cui Apple Music ha annunciato lo streaming senza perdita di qualità, anche con audio spaziale e Dolby Atmos, Amazon ha reso il suo piano Music HD disponibile per gli abbonati Music Unlimited senza costi aggiuntivi, già attivo negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, Francia, Italia e Spagna.

I membri di Music Unlimited in questi paesi hanno ora accesso a oltre 70 milioni di brani in alta definizione, più di 7 milioni in Ultra HD e «Un catalogo in rapida crescita di audio 3D, comprese le canzoni mixate in Dolby Atmos e Sony 360RA», secondo quanto dichiarato da Amazon. I brani HD lossless hanno una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di qualità CD di 44,1 kHz. Invece lo streaming Ultra HD ha una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento fino a 192kHz.

Music Unlimited, ricordiamo, costa 9,99 euro al mese, o 99 euro l’anno, mentre il piano famiglia ha un costo di 14,99 euro al mese, o 149 euro l’anno. L’annuncio mette Amazon e Apple in condizioni di parità quando si tratta di prezzi per lo streaming di musica HD. Apple ha annunciato lunedì 17 maggio che porterà l’audio lossless e l’audio spaziale con Dolby Atmos agli abbonati senza costi aggiuntivi, a partire da giugno.

Amazon ha introdotto Music HD nel settembre 2019, mentre Deezer e Qobuz hanno abbassato i loro abbonamenti ad alta risoluzione a 15 dollari al mese per mettersi in pari con Amazon. Resta da vedere se altre piattaforme si adegueranno ai prezzi HD di Amazon e Apple. Spotify ha dichiarato nel febbraio scorso che lancerà il suo piano HiFi in “mercati selezionati” quest’anno, ma al momento non ha confermato i prezzi.