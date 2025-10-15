MacBook Pro M5 in Europa senza alimentatore per la ricarica

I MacBook Pro con chip M5 venduti nell’UE (quindi anche in Italia) e nel Regno Unito non includono di serie l’alimentatore nella confezione. Lo indica espressamente Apple in fase di acquisto della macchina, spiegando che nella confezione è incluso il computer vero e proprio e un cavo da USB‑C a MagSafe 3 da 2 metri.

L’alimentatore non è incluso e Apple spiega che è necessario un alimentatore USB‑C da almeno 60W o altra fonte USB PD da almeno 60W. In fase di acquisto Apple offre la possibilità di acquistare i suoi alimentatori nelle varianti da 70W (+65,00 euro) o da 96W (+85€).

L’alimentatore USB‑C da 70W è compatto ed è comodo per ricaricare il computer comodamente a casa, in ufficio, o quando sei in giro. Chi desidera maggiore potenza, può scegliere l’alimentatore USB‑C da 96W per sfruttare la ricarica rapida e portare la batteria da 0% a 50% in circa 30 minuti (i tempi di ricarica dipendono dalle impostazioni e dalle condizioni ambientali e i risultati effettivi possono variare.)

Perché il caricabatteria non c’è più?

Apple non offre più da tempo alimentatori nelle confezioni dei vari dispositivi, affermando di voler ulteriormente le emissioni di CO2 ed evitando l’estrazione e l’utilizzo di materiali preziosi. I caricabatterie sono da tempo scomparsi da telefoni e tablet; ha iniziato Apple nel 2020 spiegando che questa scelta consente di evitare l’immissione nell’atmosfera di milioni di tonnellate di CO2 all’anno ma c’è anche una direttiva dell’UE con indicazioni specifiche: la direttiva UE 2022/2380 del 23 novembre 2022, per intenderci la stessa che ha obbligato i produttori ad usare l’USB-C come standard per la ricarica.

La direttiva in questione, entrata in vigore a dicembre 2024 punta a ridurre i rifiuti elettronici armonizzando la ricarica dei dispositivi. In altre parole si suggerisce ai produttori di offrire agli utenti la possibilità di acquistare un prodotto senza il caricabatteria, ben diversa dall0obbligare i clienti ad acquistare un alimentatore separatamente, che è quello che tutti i produttori di elettronica di consumo sembrano aver recepito.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come scegliere i migliori cavi USB-C ad alta velocità per gli iPhone che potete usare anche per Mac e iPad. Qui una guida ai migliori alimentatori USB-C per Mac e iPad.