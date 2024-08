Alimentazione con USB-C per tutti dispositivi elettronici nella UE, pronti i test

Pubblicità

In risposta all’approvazione di direttive comuni euorepee che dal 1° gennaio 2025 obbligherà tutti i produttori di dispositivi elettronici di piccola taglia a offrire ricarica con connettore USB-C, e dal 2026 obbligherà l’adozione di questo standard anche sui laptop, l’USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program è un programma pensato per affrontare aspetti chiave della direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2022.

Tra gli aspetti ai quali i produttori dovranno tenere conto, alcuni riguardano la tipologia di cavi da proporre, protocolli relativi a unità esterne di alimentazione (EPS) e USB Power Delivery (USB PD) e anche aspetti relativi alla promozione di dispositivi con oltre 15 watt.

L’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione di supporto per la promozione e l’adozione della tecnologia USB, ha annunciato il lancio del Programma di specifiche USB-IF per la conformità all’IEC 62680 (USB), quella che definisce il sistema per fornire potenza che copre tutti gli elementi di un sistema USB, includendo: apparati (host), dispositivi, ripartitori (hub), caricabatterie e cavi.

Questa nuova iniziativa è concepita (si veda il PDF) per aiutare i Produttori di attrezzature originali (OEM)/Produttori di dispositivi originali (ODM) a rispettare i requisiti di base della Direttiva sui caricatori comuni dell’Unione Europea (UE) che impone l’utilizzo di tecnologia standard nei caricatori in un’ampia gamma di dispositivi a batteria nell’UE.

Gli OEM dovranno seguire specifiche dettagliate, superare determinati test e ottenere le autorizzazioni per vantare l’approvazione ufficiale. Tra i requisiti, anche quello di specificare il vendor ID (VID) e il Test ID (TID) come tracker di riferimento. Il programma tiene conto anche della possibilità di testare prodotto sotto embargo (non ancora ufficialmente presentati) ed è indicato come uno strumento di valutazione “preciso e affidabile” per consentire agli OEM/ODM di distribuire prodotti che rispettano gli obblighi regolamentari.

