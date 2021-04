Come sbloccare l’iPhone con l’Apple Watch indossando la mascherina

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 14.5 e una delle novità di questo update è la possibilità di sbloccare iPhone X e modelli successivi con Apple Watch quando si tenti da utilizzare Face ID mentre si indossa una mascherina.

La funzione in questione è comoda e semplificala vita degli utenti che indossano mascherine e pertanto non possono sbloccare il telefono con il volto (usando Face ID).

Se di indossa un Apple Watch e si usa il Face ID, l’iPhone si sblocca con una scansione anche parziale del volto. Quando avviene lo sblocco, si sente un feedback aptico e si riceve una notifica sull’Apple Watch, per informare che la procedura di sblocco è andata a buon fine, sulla falsariga di quanto avviene già sbloccando il Mac usando l’Apple Watch.

Come attivare lo sblocco con mascherina e Apple Watch

1) Prima di tutto serve un iPhone X o seguente con Face ID, un Apple Watch Series 3 o seguente, l’installazione di iOS 14.5 o seguente su iPhone e l’installazione di watchOS 7.4 o seguente su Apple Watch.

2) Per predisporre iPhone e Apple Watch bisogna aprire Impostazioni su iPhone, selezionare “Face ID e codice” e indicare il codice di sblocco dell’iPhone

3) Scorrere fino alla sezione “Sblocca con Apple Watch” e attivare lo switch su “Apple Watch” (deve essere di colore verde)

Per sbloccare con l’Apple Watch l’iPhone, l’Apple Watch deve essere vicino o al polso dell’utente, sbloccato e protetto con un codice. Se non avete predisposto un codice su Apple Watch, aprite l’app Watch su iPhone, selezionate “Codice -> Attiva codice” e indicate il codice che volete usare.

La prima volta che si cerca di sbloccare l’iPhone con Apple Watch indossando una mascherina, l’iPhone richiederà il codice; una volta indicato il codice, tutti i seguenti tentativi di sblocco del telefono indossando una mascherina saranno rapidi e veloci. L’utente avverte solo un feedback aptico sul polso; sarà necessario indicare di nuovo il codice togliendo e indossando di nuovo l’Aople Watch.