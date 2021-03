Su Amazon il MacBook Air M1 con 512 GB SSD scontato quasi al 10%

Tutti ne parlano come la grande sorpresa degli ultiimi mesi in fatto di prestazioni, leggerezza e versatilità ed ora che il portatile MacBook Air M1 di casa Apple è disponibile con un notevole sconto su Amazon è ora di farci un pensierino sopratutto se utilizzate già un vecchio modello o se volete provare la potenza dei processori M1 che, ricordiamo, su queste macchine, possono far girare anche diversi applicativi iOS.

Il modello in offerta ha queste caratteristiche di targa:

Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

Autonomia senza precedenti, con una batteria che dura fino a 18 ore (6 ore in più della generazione precedente)

CPU 8‐core fino a 3,5 volte più rapida, per gestire i progetti a velocità mai viste

GPU fino a 8‐core, per una grafica fino a 5 volte più veloce nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16‐core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è fluido e veloce

Archiviazione da 512 GB SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo con velocità SSD fino a 2X rispetto ai modelli precedenti

Tecnologia silenziosa senza ventole

Peso ridotto: 1,29 kg

Display Retina da 13,3″ con ampia gamma cromatica P3, per immagini brillanti e dettagli incredibili, tecnologia True Tone. Risoluzione 2560×1600 pixel. Luminosità 400 Nit.

Videocamera FaceTime HD con processore ISP evoluto, per videochiamate più nitide

Tre microfoni in array con beamforming direzionale

Magic Keyboard retroilluminata con sensore Touch ID e sensore di luce ambientale

Audio stereo con supporto Dolby Atmos

macOS Big Sur a bordo.

Il modello in questione dispone di due porte USB-4 compatibili con USB-C e Thunderbolt e, grazie ad uno dei tanti Hub disponibili sul mercato a partire da 25 Euro può collegarsi a qualsiasi periferica. Rispetto al modello base questo sfrutta gli 8 core della GPU invece di 7.

Il prezzo a cui viene venduto in questo momento è tra i più bassi in assoluto: in questo momento la versione argento con 8+8 core e 512 SSD è offerta a poco più di 1300 Euro con un sconto del 9% su Amazon.

Click qui per acquistarlo.