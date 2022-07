Lo smontaggio del MacBook Air M2

iFixit ha smontato il MacBook Air con chip M2, offrendo uno sguardo all’interno del computer che vanta un nuovo design, nuovo chip e altre caratteristiche di rilievo.

Il computer in questione è stato già smontato da altri nei giorni passati ma iFixit va in profondità e offre dettagli che altri finora non hanno evidenziato.

L’unità SSD da 256GB del modello base è un singolo chip, come conferma il teardown: aniché due memorie NAND da 128GB come sul modello precedente, è stata sfruttato un singolo chip flash NAND da 256GB, elemento che rende l’unità SSD più “lenta” rispetto alla precedente generazione. Apple ha ad ogni modo dichiarato che questa scelta non è un problema e che le performance nell’utilizzo con applicazioni reali, evidenziano la maggiore velocità del computer.

Il teardown di iFixit evidenzia componenti sulla scheda logica, compreso il chip M2, un driver Thunderbolt 3 progettato da Apple, il chip Bluetooth e WiFi. Una curiosità: emerge la presenza di un accelerometro (elemento che normalmente troviamo su smartphone e tablet) e non è chiaro che scopo possa avere sul Mac.

Non è presente un dissipatore di calore, ma questo è risaputo giacché questo elemento è riservato ai MacBook Pro dove il sistema di raffreddamento attivo (una ventola) permette di sostenere per più tempo livelli di performance elevati, spingendo al massimo la CPU e la GPU per tutto il tempo che serve.

iFixit segnala che per il raffreddamento Apple ha sfruttato “grandi quantità” di pasta termica e nastro in grafite, spiegando che l’M2 è efficiente ma che il telaio del computer è sottile e più leggero rispetto allo scorso anno e non è di grande aiuto per questo scopo, lasciando intendere che Apple forse ha volutamente scelto di consentire un uso anche a temperature elevate.

Come già visto sui MacBook Pro da 14″ e 16″, anche l’Air con chip M2 sfrutta delle strisce adesive per tenere in sede la batteria, rendendo non troppo complicato l’eventuale sostituzione. A proposito di batteria questa è da 52.6-wh, leggermente superiore a quella da 49,9-wh offerta sui MacBook Air M1.

È possibile accedere facilmente all’interno dell’Air con chip M2 ma l’unità SSD e il chip M2 sono saldati, elementi che non è possibile sostituire con facilità.