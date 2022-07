Netflix ha perso ancora abbonati nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre 2022, Netflix ha perso 1,3 milioni di abbonati in Canada e Stati Uniti. Questo dato emerge dalla presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022: l’azienda vanta nel trimestre in questione 73,28 milioni di abbonati paganti, in calo rispetto ai 74,58 milioni indicati nel primo trimestre dell’anno.

Grazie all’incremento a livello internazionale degli abbonati in altre zone, Netflix ha registrato a livello globale un calo di 970.000 abbonati, numero superiore ai 200.000 abbonati persi nel primo trimestre ma in ultima analisi un dato positivo dal momento che l’azienda aveva previsto di perdere fino a 2 milioni di abbonati.

La piattaforma di streaming ha aumentato i prezzi portando alcuni utenti ad abbandonare il servizio. Nonostante la diminuzione degli abbonati negli USA, i ricavi sono aumentati del 9% anno su anno, un risultato che secondo Netflix è stato possibile grazie al maggiore ricavo medio per utente. Per il terzo trimestre 2022, l’azienda prevede di recuperare un milione di abbonati.

Tra i fattori che hanno portato a una diminuzione degli abbonamenti, Netflix punta il dito contro una diminuzione delle persone che comprano TV connesse, la condivisione degli account, la concorrenza sempre più agguerrita; per cercare di migliorare ancora le entrate, l’azienda riferisce che l’attenzione è focalizzata su evoluzioni nel modello di monetizzazione: è al lavoro su abbonamenti a prezzo ridotto supportati dagli annunci pubblicitari (una tipologia di sottoscrizione che dovremmo vedere all’inizio del prossimo anno), elemento che dovrebbe permettere di recuperare la perdita di abbonati che hanno lasciato il servizio a causa dell’aumento dei costi.

In paesi dell’America latina, Netflix sta sperimentando gli account opzionali a pagamento nel tentativo di arginare il fenomeno della condivisione extra-familiare delle utenze. Il costo aggiuntivo è di circa 1 euro e 70 in Argentina e di circa 3 euro negli altri paesi, previsto se l’account viene usato in un luogo diverso da quello indicato come principale per più di due settimane.