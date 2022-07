Già smontato il MacBok Air M2

Non c’è bisogno di aspettare venerdì e i primi smontaggi del MacBook Air con M2 da parte di iFixit per scoprire com’è fatto internamente il nuovo laptop. Il sito 9to5Mac ha pubblicato alcuni scatti che consentono di dare un primo sguardo l’interno del telaio permettendo di vedere cerniere, connettori per speaker, jack per cuffie e porte USB-C.

I connettori in questione sono piuttosto standard nei prodotti Apple ma dalle foto si evince che gli speaker ora sono più collocati più vicino alle cerniere; speaker e microfoni sono stati completamente integrati fra la tastiera e il display, e secondo Apple questo dovrebbe permettere di offrire un’esperienza audio ancora migliore. Sono presenti tre microfoni in array per catturare l’audio e Apple ha riferito che li altoparlanti hanno una separazione stereo migliorata e producono voci più limpide.

In altre due immagini si vedono le celle della batteria (divisa in tre sezioni) e il trackpad Force Touch. Il sistema di raffreddamento sembra prevedere un dissipatore di calore più grande, coperto da nastro di grafite per la conducibilità termica.

Il modello smontato è nella colorazione Midnight (“Mezzanotte”), e dalle foto questa colorazione sembra ancora più blu rispetto alle immagini sul sito Apple; potrebbe ad ogni modo essere una differenza dettata dall’illuminazione usata per scattare le immagini del MacBook Air M2 smontato.

Da venerdì 8 luglio Apple ha avviato i pre-ordini del nuovo MacBook Air con chip M2, con consegne previste in tutto il mondo a partire da venerdì 15 luglio.

Il nuovo MacBook Air vanta un display Liquid Retina più ampio da 13,6″, una videocamera FaceTime HD a 1080p, un sistema audio a quattro altoparlanti, fino a 18 ore di autonomia e ricarica MagSafe. Il nuovo MacBook Air con chip M2 è disponibile n quattro colori (mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale) e i prezzi di listino partono da € 1.529 (IVA inclusa) per la variante M2 con chip 8-core e GPU 8-core.

Il nuovo MacBook Air M2 è ordinabile nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.