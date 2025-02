Con Powerbeats Pro 2 Apple coccola le orecchie e monitora il cuore

Pubblicità

Tutte le anticipazioni sui nuovi auricolari Powerbeats Pro 2 (qui la recensione del modello precedente) trovano conferma nell’annuncio ufficiale di Beats, società controllata da Apple, per introdurre i primi auricolari dei due marchi che offrono la tecnologia di monitoraggio cardiaco.

Il costruttore dichiara di averli sottoposti a test rigorosi con quasi mille atleti per oltre 1.500 ore per creare gli auricolari con la migliore vestibilità di sempre. A questo contribuisce anche il gancio per l’orecchio, completamente ricostruito in lega di nichel – titanio scelto per leggerezza, flessibilità e memoria di forma.

L’orecchio è una delle migliori posizioni per rilevare l battito del cuore. I Powerbeats 2 impiegano sensori ottici a luce LED verde con oltre 100 pulsazioni al secondo con lenti create ad hoc per ottimizzare l riflesso delle luce e migliorare la precisione delle misurazioni.

La riproduzione di audio e musica è affidata a driver a doppio strato che minimizzano le distorsioni, allineati agli angeli degli auricolari per una trasmissione ottimale. I bassi sono migliorati da una ventilazione completamente rivista che riduce anche la pressione per aumentare il comfort.

Tecnologia e funzioni sono completate dalla cancellazione attiva del suono ANC, inclusa la modalità Trasparenza per sentire i rumori ambientali e chi ci parla, equalizzazione adattiva automatica e audio spaziale personalizzato.

Migliora anche l’autonomia: fino a 10 ore con la carica degli auricolari, che si spinge fino a 45 ore tramite le ricariche nella custodia. In Italia Powerbeats Pro 2 sono disponibili nei colori Jet Black, sabbie mobili, ultraviola e arancione elettrico al prezzo di 299,95 euro.

Si possono acquistare anche nel negozio Beats da questa pagina di Amazon con consegne dal 13 febbraio.