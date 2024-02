MacBook OLED in arrivo anche grazie a Samsung

Samsung si starebbe preparando a entrare nella catena di fornitura di display OLED di Apple per i futuri modelli di MacBook previsti in arrivo a partire dal 2025. Da diversi anni si vocifera che Apple passerà dalla tecnologia dei display mini-LED e LCD a quella OLED per i MacBook Pro e MacBook Air.

Secondo l’ultimo rapporto di The Elec, Samsung starebbe attualmente assemblando una linea di produzione di pannelli OLED di ottava generazione focalizzata sulla fornitura di display OLED ad Apple per i futuri modelli di MacBook. Ad ogni modo, passerà del tempo prima che tali pannelli dalla linea di produzione arrivino sui nuovi MacBook. La data fissata sembra al momento quella del 2027, secondo il rapporto.

Alla fine dello scorso anno, ETNews ha affermato che Apple intende portare la tecnologia dei display OLED su nove nuovi dispositivi entro il 2027, iniziando con due nuovi modelli di iPad Pro a marzo quest’anno.

Si prevede che l’azienda si concentri poi su un MacBook Pro da 16 pollici con display OLED nel 2025, prima di lanciare nuovi modelli di MacBook Pro da 14 pollici, MacBook Air da 13 e 15 pollici, iPad Air da 10,9 pollici e iPad mini da 8,7 pollici con display OLED l’anno successivo.

Pertanto, il rapporto di The Elec sembra suggerire che i pannelli dalla nuova linea di produzione non saranno utilizzati nella prima ondata di MacBook OLED nel 2025. Arriverebbero, dunque, nel 2027, quando si prevede che Apple porterà la tecnologia OLED sul presunto modello di iPad Air da 12,9 pollici.

I vantaggi dei display OLED, ricordiamo, sono numerosi. Tra questi, maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione dei colori e consumo energetico inferiore rispetto ai modelli esistenti con LCD. I pannelli OLED sono anche più sottili e leggeri rispetto agli LCD.

D’altronde, la tecnologia è ben nota ad Apple, che utilizza già display OLED per tutti i modelli di iPhone e Apple Watch, ad eccezione di iPhone SE. Invece in Vision Pro (qui la nostra emozionante prima prova) ci sono futuristici e costosi display micro OLED, o OLED on Silicon, prodotti da Sony: la densità di pixel supera qualsiasi dipsositivo in commercio.