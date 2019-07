MacBook Air Retina in sconto a 996 euro su Amazon

Il lancio dei MacBook Air con schermo che supporta True Tone modifica i prezzi dei vecchi modelli su Amazon. Il modello in oro con disco da 128 GB scende a 996 euro, il prezzo più basso che abbiamo mai visto per questo portatile

La macchina è di fatto la stessa oggi in commercio, una modesta, secondo qualcuno irrilevante, revisione (avvenuta martedì) dell’attuale versione che di differente ha solo lo schermo con supporto True Tone, un sistema che adegua la tinta dello schermo alla temperatura della luce ambiente, e costa 1279 euro.

Processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione

Intel UHD Graphics 617

Archiviazione SSD veloce

8GB di memoria

Altoparlanti con un suono stereo più ampio

È sempre utile ricordare che i prezzi di Amazon sono estremamente ballerini e quindi non è detto che quando leggerete questa nota, i prezzi siano ancora gli stessi. Se il costo è quello che abbiamo individuato e se specifiche e costi vi sembrano buoni, allora sbrigatevi a comprare. Ijn più in questo caso specifico il modello disponibile a questo prezzo è uno solo anche se altri dovrebbero essere in arrivo e quindi ordinabili. Sembra essere ordinabile allo stesso prezzo anche il modello in grigio siderale anche se non è chiaro quando potrà essere spedito. Ma solitamente quando Amazon rende un prodotto ordinabile anche senza specificare la data non intercorre molto tempo prima che sia a magazzino.

