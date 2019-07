Xiaomi Mi Band 4 ora parla italiano e mostra chi vi chiama

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare la Xiaomi Mi Band 4, sappiate che potrebbe essere arrivato: la versione internazionale della nota fitness band parla adesso in italiano, con l’ultimo aggiornamento ufficiale. Non solo.

Se fino a qualche giorno fa la Mi Band 4 disponeva solo del menù in inglese, da qualche giorno Xiaomi ha rilasciato un aggiornamento ufficiale ad app e bracciale, che introduce la lingua italiana. E’ vero, i menù sono così semplici e intuitivi, che probabilmente non serviva nemmeno. Ad ogni modo si tratta di un aggiornamento che mostra l’interesse dello sviluppatore per il nostro mercato, e che rende la smartband completamente fruibile nel nostro mercato.

Anche perché, lo stesso aggiornamento, rende finalmente funzionante l’ID chiamante. Fino a qualche giorno fa, per poter visualizzare sul bracciale l’ID di una chiamata in arrivo, era necessario impostare la lingua dello smartphone in inglese. Adesso, invece, anche con lingua italiana si potrà subito sapere chi ci sta chiamando.

Per trasformare la Mi Band 4 in italiano è sufficiente aggiornare l’app Mi Fit all’ultima versione disponibile su App Store e Google Play, avviarla, abbinare il bracciale allo smartphone e aspettare che l’app stessa mostri l’aggiornamento firmware disponibile.

Per tutte le info su Xiaomi Mi Band 4 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per acquistarla la trovate su Amazon a poco più di 30 euro, o anche su GearBest in offerta lampo a 29 euro.