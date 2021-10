MacBook Pro 2021, le spedizioni slittano fino a un mese

Le prime consegne agli utenti e la disponibilità nei negozi dei nuovi MacBook Pro 2021 inizia da martedì 26 ottobre, ma per chi ordina ora i tempi delle spedizioni sono già aumentati: nei casi migliori, vale a dire con le configurazioni di serie, le macchine arrivano entro metà novembre circa, invece con le configurazioni personalizzate le tempistiche aumentano ancora di più e in alcuni casi occorre attendere fino a un mese.

Così per gli utenti che ordinano adesso MacBook Pro 2021 da 14” le due configurazioni di serie proposte da Apple sono indicate in arrivo tra l’11 e il 18 ottobre. Le tempistiche subiscono lievi ritardi di alcuni giorni se l’utente sceglie di modificare il processore, il quantitativo di memoria unificata o lo spazio di archiviazione SSD.

Anche i MacBook Pro 2021 da 16” indicano tempistiche simili per le tre configurazioni proposte di serie da Apple, al momento tutte indicate in consegna tra il 4 novembre e l’11 novembre, con l’eccezione del modello top di serie che può arrivare il 18 novembre. In questo caso però gli utenti che scelgono di personalizzare la configurazione rischiano di dover attendere più a lungo. Per esempio cambiando processore, RAM e unità SSD il modello 16” può slittare fino al 24 novembre.

Occorre rilevare che negli Stati Uniti i MacBook Pro 14” e 16” sono indicati con spedizioni a 3-4 settimane e per alcune configurazioni personalizzate il sistema di Apple Store online ha indicato la consegna a dicembre inoltrato. Torneremo a parlare dei tempi di eattesa e delle spedizioni dei nuovi MacBook Pro 2021 non appena ci saranno novità al riguardo.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.