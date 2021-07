Quattro accessori per non scottarsi le gambe con il portatile

Vi piace lavorare o navigare sul divano o a letto con il vostro portatile appoggiato sulle gambe magari senza scottarsi? Anche se il laptop nasce proprio per queste esigenze la stagione estiva presenta qualche controindicazione e utilizzare un normale cuscino potrebbe essere controproducente per l’ulteriore surriscaldamento del dispositivo mentre un vassoio o una superificie piatta ma non isolante risolverebbe solo in parte il problema.

Ecco soluzioni semplici e poco costose per lavorare o divertirsi senza problemi con il portatile anche nei giorni più caldi dell’estate, quando a soffrire il caldo non è solo il vostro modem/router: ricordiamoci che l’eritema conseguente al contatto con una superficie ad alta temperatura può avere conseguenze anche gravi sulla pelle delle vostre gambe e studi scientifici hanno dimostrato che l’uso prolungato del portatile in posizione “laptop” può portare, nei maschietti a problemi di fertilità dovuti all’alta temperatura nell’area scrotale e ai relativi problemi di spermatogenesi.

Ma come è fatto un supporto per portatile che funzioni anche per l’estate? Dimenticatevi i modelli con le ventole che sono nati per essere appoggiati sulla scrivania con le ventole che estraggono il calore dal fondo del laptop e ve lo trasmetterebbero agli arti inferiori e oltretutto la superficie opposta a quella di appoggio è di solito aperta o forata per aiutare la dissipazione e lascerebbe degli sconvenienti segni sulle vostre gambe se indossate pantaloncini molto corti.

Il supporto ideale ha una superficie rigida superiore di solito in termoplastica antiscivolo o con un elemento che blocca lo slittamento del portatile e, subito al di sotto, una imbottitura più o meno rigida che permette da una parte l’isolamento termico e dall’altra l’adattamento alle curve delle vostre gambe per distribuire meglio il peso.

Noi ne abbiamo provati diversi e vi consigliamo quelli più facili da reperire e con un costo base che parte da circa 11 Euro e arriva fino a 35. Di più non ha senso spendere perchè il principio di funzionamento e la praticità sono gli stessi.

4 Modelli per non scottarsi

Il modello più economico che abbiamo provato (e da più lungo tempo) è il Byllan di Ikea che pur avendo una forma tondeggiante è comodo per portatili anche di grandi dimensioni e ha una comoda maniglia per il trasporto. La superficie superiore è antiscivolo e la parte in stoffa può essere asportata e lavata in lavatrice. Disponibile in Nero e grigio e Bianco/Fantasia.

Il costo al pubblico è di 15 Euro.

Si può comprare sia online che presso i vari punti vendita Ikea ma vanno aggiunte le spese di spedizione.

Ad un prezzo doppio per gli affezionati clienti di Amazon c’è il modello base di Relaxdays che ha anche un poggia polsi per chi usa il cuscino con la tastiera poco inclinata sulle gambe.

E’ disponibile in un bel colore blu, ha una maniglia e la superficie di appoggio è bella ampia: l’imbottitura è un po basilare ma l’effetto isolante è assicurato

Il costo al pubblico è di 29,99 Euro. A 34,99 Euro c’è anche la versione con piano in Bambu molto più largo.

Un passo avanti dal punto di vista del design lo facciamo con il Belkin Cushdesk che non ha un poggiapolsi ma una barra anteriore antiscivolo ed una conformazione a cuneo. Qui le finiture sono più raffinate ed è una soluzione più elegante e compatta delle precedenti da portarsi dietro anche nel vostro zaino per scrivere e lavorare anche in mobilità su un autobus o nei sedili posteriori di un’auto.

Si trova presso diversi retailer sul territorio ma anche su Amazon con un costo al pubblico di di circa 20 Euro ma al momento è scontato a 13.80 Euro.

Belkin F8N143Eaksg Cushdesk Supporto per Notebook, Nero

Infine per chi è organizzatissimo e anche sul divano o in auto vuole una vera e propria scrivania portatile ecco HUANUO Supporto per Laptop con Cuscino e Pad da Polso Integrati per Notebook Fino a 15.6″, con Supporto per Tablet, Penna e Telefono.

E’ possibile usarlo come vassoio per laptop come un buon aiuto per lavorare da casa, ma anche come vassoio da letto per leggere o intrattenere mettendoci sopra un libro, un tablet o anche del cibo. Inoltre, il vassoio per le ginocchia con cuscino può essere capovolto su una scrivania e il produttore afferma che si puo “dormire su di esso quando hai bisogno di fare un pisolino.” Diciamo che ai tempi in cui chi scrive era un Workaholic perso sarebbe stato utilissimo.

In ogni caso si tratta probabilmente del prodotto più versatile e multiforme a scapito di un ingombro che non lo rende facilmente trasportabile ma in casa potrebbe essere la salvezza dal caldo in molte occasioni. Il prezzo al pubblico è di 29,99 Euro.