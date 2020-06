macOS 10.15.5, disponibile aggiornamento supplementare

Apple ha rilasciato un aggiornamento supplementare per macOS 10.15.5. Il nuovo update arriva a una settimana dal rilascio della versione definitiva di macOS 10.15.5, con la quale è stata introdotta la gestione dello stato della batteria nelle impostazioni Risparmio Energia dei computer portatili, un’opzione per controllare il primo piano automatico delle finestre video nelle chiamate FaceTime di gruppo e controlli per regolare accuratamente la calibrazione integrata di Pro Display XDR.

L’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.5, spiega Apple, “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Dalle note di rilascio con dettagli sulla sicureza si apprende che il Supplemental Update di macOS 10.15.5 risolve una vulnerabilità che poteva consentire ad una applicazione di eseguire codice arbitrario con privilegi di kernel.

Si raccomanda di scaricare ed applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile.