Disponibile l’update a macOS 10.15.5 con nuova funzione per controllare lo stato della batteria nei portatili

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.5. Questo aggiornamento arriva a 64 giorni di distanza dall’arrivo dell’update alla versione 10.15.4 e a a sette mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega che l’update a macOS 10.15.5 (build 19F96) “migliora la stabilità, l’affidabilità e le prestazioni del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti”. macOS Catalina 10.15.5 introduce la gestione dello stato della batteria nelle impostazioni Risparmio Energia dei computer portatili, un’opzione per controllare il primo piano automatico delle finestre video nelle chiamate FaceTime di gruppo e controlli per regolare accuratamente la calibrazione integrata di Pro Display XDR. In dettaglio:

Gestione dello stato della batteria

• Gestione dello stato della batteria per aiutarti a estendere al massimo la durata della batteria dei Mac portatili.

• Il pannello delle preferenze Risparmio Energia adesso mostra le condizioni della batteria e indica se è consigliabile richiedere assistenza.

• Opzione per disabilitare la gestione dello stato della batteria.

Preferenza per il primo piano automatico in FaceTime

• Opzione per controllare il primo piano automatico durante le chiamate FaceTime di gruppo e fare in modo che i riquadri video non cambino di dimensione quando un partecipante parla.

Regolazione accurata della calibrazione di Pro Display XDR

• Controlli per regolare accuratamente la calibrazione integrata di Pro Display XDR impostando il punto di bianco e la luminanza per adattarli perfettamente alle tue esigenze.

L’aggiornamento include inoltre risoluzioni di problemi e altri miglioramenti:

• Risolto un problema che poteva impedire a Promemoria di inviare notifiche per i promemoria periodici.

• Risolto un problema che poteva impedire l’inserimento della password nella schermata di login.

• Risolto un problema per cui Preferenze di Sistema poteva continuare a mostrare un badge di notifica anche dopo aver installato un aggiornamento.

• Risolto un problema che poteva impedire il rilevamento della videocamera integrata quando si tentava di utilizzarla dopo aver usato un’app per videoconferenze.

• Risolto un problema dei Mac con chip di sicurezza Apple T2 per cui gli altoparlanti interni potevano non comparire come dispositivo audio di uscita nelle preferenze Suono.

• Risolto un problema di stabilità con il caricamento e il download di file multimediali dalla libreria foto di iCloud mentre il Mac è in stato di stop.

• Risolto un problema di stabilità durante il trasferimento di grandi quantità di dati su volumi RAID.

• Risolto un problema per cui l’opzione “Riduci movimento” nelle preferenze Accessibilità non riduceva la velocità delle animazioni nelle chiamate FaceTime di gruppo.

Otre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.5 è a disponibile anche come download separato dal sito Apple in versione “combo” (opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine)

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.