iOS 14 sarà compatibile con tutti gli iPhone sui quali ora gira iOS 13

iOS 14 sarà compatibile con i modelli di iPhone e iPod touch sui quali attualmente può essere installato iOS 13. L’indiscrezione non è nuova ma è corroborata da voci riportate dal sito isreaeliano The Verifier, il quale fa riferimento a sue non meglio precisate “fonti affidabili” collegate allo sviluppo del sistema operativo.

iOS 13 è compatibile con iPhone 6s e seguenti. L’elenco completo della compatibilità è il seguente:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s e 6s Plus

iPod touch (7a-generazione)

The Verifier riferisce che iOS 14 sarà l’ultima versione a essere compatibile con iPhone 6s, 6s Plus e iPhone SE 2016, elemento che non sorprende giacché Apple – tipicamente – supporta con i nuovi iOS i dispositivi rilasciati negli ultimi quattro anni.

Gli iPhone NON compatibili con iOS 14 dovrebbero essere: l’iPhone 5S e l’iPhone 6 che integrano rispettivamente i SoC A7 e A8.

Non è chiaro quali iPad sarà possibile invece aggiornare a iPadOS 14. Apple potrebbe dovere escludere alcuni modelli di iPad al fine di facilitare l’implementazione di nuove funzioni e unificare la flotta dei dispositivi ufficialmente supportati.

A gennaio di quest’anno il sito francese iPhonesoft aveva confermato la compatibilità di iOS 14 con gli stessi dispositivi quai quali gira ora iOS 13, indicando come in dubbio il supporto di iPhone 6S e iPhone SE di prima generazione.

Di seguito gli iPad che – teoricamente – dovrebbero essere compatibili con iPadOS 14:

iPad Pro 2020 (5G)

iPad Pro 12.9″ 2016 e 2017

iPad Pro 10.5″

iPad Pro 9.7″

iPad Pro 11″ 2018

iPad Air 3

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Mini 5

Gli iPad NON compatibili con iPadOS 14 dovrebbero essere: iPad Mini 4 e iPad Air 2. Questi due dispositivi stanno cominciando a diventare obsoleti con i loro chip A8 e A8X e Cupertino preferirebbe lavorare su un sistema con supporto per i SoC A9 e seguenti.

Bisogna ora aspettare la conferenza per sviluppatori (WWDC) del 22 giugno per conoscere l’elenco definitivo delle compatibilità e – soprattutto – le novità di iOS 14.

A questo indirizzo tutto quello che bisogna conoscere su iOS 13; a quest’altro indirizzo quello che bisogna sapere su iPadOS.

Tutte le novità in arrivo per iOS 14 sono elencate in questa sezione di Macitynet.